Fin de semana 'revival' en Sevilla: dos festivales convierten La Cartuja en el epicentro 'millenial'

Sevilla se convierte este fin de semana en el epicentro de la música milenial. No uno, si no dos festivales llenarán de sonidos noventeros y dosmileros el estadio de La Cartuja. Temas de siempre, reguetón, breakbeat... Todo tipo de géneros y un reencuentro con algunos de los artistas que han reventado las pistas de baile desde antes de la amenaza del efecto 2000.

Este viernes arrancó esta cita con el Nostalgia Millenial Fest, un festival que se ha popularizado por toda España y que ha dejado en Sevilla actuaciones míticas como las de Fran Perea, El Gusanito, David Civera o María Isabel, entre otros.

Desde las 18:00 de este viernes y hasta pasadas las 02:00 horas del sábado, miles de personas se concentraron en La Cartuja para bailar y cantar hasta quedar sin voz al ritmo de las canciones de siempre. El cartel del escenario principal del festival lo completaban Nolasco, Henry Méndez, Raúl, Las Ketchup, Eva Martí y Marian Dacal, Natalia y Maka, Sara de Las Chuches, Roser, La madre del topo, Erpeche, Jumper Brothers y Dj Teto.

Eso en lo que a uno de los escenarios se refiera, porque también había otro espacio dedicado en exclusiva al reguetón de antes, al de siempre. Juan Magán era el cabeza de cartel del escenario I Love Reggaeton, al que también se subieron Reykon, Fuego, Big Yamo, Carlitos Rossy, La Nueva escuela, Lorna y su Papichulo, Danny Romero, José de Rico, Dame +GasolinaDjs, Nova, Xriz, Miguel Sáez y las archiconocidad K-Narias.

Pero la fiesta milenial no acaba aquí. Este sábado hay un nuevo festival con cuatro escenarios y un plantel musical que no deja indiferente a los amantes de Kiss FM. desde las 18:00 horas arranca el Love the 90s, un festival que reúne lo mejorcito de esa década dorada de la música en distintos géneros, ya que habrá un escenario mixto, otro exclusivo de pop, uno dedicado íntegramente al breakbeat y otro donde sonaran los mejores remixes de los 90.

El escenario Repsol, cuenta con un presentador de lujo: Fernandisco, la voz que durante décadas nos presentó los mejores éxitos en Los 40 Principales. Por las tablas de este escenario pasarán artistas como Gala, Dj Sash, Dr. Alban, La Bouche, Whigfield, Ice MC, The Outhere Brothers, el incombustible Chimo Bayo, 2 Fabiola, Jumper Brothers, Sandy Chambers, Ramírez, Ku Minerva, Sensity World y Dj Sylvan... Puro éxito noventero asegurado.

En el escenario Pop sonarán los clásicos de Jon Secada, Jenny de Ace of Base, No me pises que llevo Chanclas, Rafa Sánchez de La Unión, Tam Tam Go, Jaime Urrutia, Álex de la Nuez y Dj Teto.

Para los amantes de los ritmos más electrónicos, el escenario I Love Breakbeat reunirá agrandes figuras del género como Sonique, Baby D, JS16 & MR.B de Bomfunk MC'S, Acen, Staton Warriors, Mark XTC aka Mix Factory, Faydz, Anuschka, Jan B, Dj Man, Ricardo del Toro, Dj Mike, Jorge Díaz y el sevillano Dj Karpin, todo un icono del género.

Por último, el escenario Fun Festival será el punto de encuentro para darlo todo con los mejores mixes de los 90.

Cartel del Love 90 Festival / Share Music

Ambos festivales están organizados por Share Music y cuentan con el patrocinio de Repsol. Las entradas han rondado precios que iban de los 50 a los 100 euros. Además de música, estos festivales se caracterizan por los looks milenials y por todo el merchandising que los fans van buscando para recordar una década que ha marcado, en la mayoría de los casos, la infancia o la adolescencia de sus asistentes.