Carlo Acutis, el santo millenial que paseó por la Casa de Pilatos de Sevilla

Este domingo es uno de esos días grandes para la Iglesia Católica, el Papa Leon XIV ha canonizado poco después de las 10:00 al joven italiano Carlo Acutis, que falleció por una leucemia con 15 años en 2006 y es conocido como el santo millenial. Acutis, que entregó su vida a la iglesia investigó y viajó durante su adolescencia para conocer más la religión y entre sus destinos estuvo Sevilla.

Durante su adolescencia, este joven dedicó su vida a transmitir el mensaje de Dios en internet, donde era muy activo. A principios del milenio, cuando esta tecnología daba sus primeros pasos, Acutis se dedicó a investigar milagros eucarísticos para poder darlos a conocer al público general. Esta labor le ha valido convertirse en el santo de la tecnología y el patrón de internet.

Acutis visitó Andalucía con su familia antes de morir. Siendo ya un adolescente, el joven estuvo tanto en Sevilla como en Granada con los suyos. De hecho, en el álbum familiar de los Acutis, que este domingo ha podido presenciar en primera persona la canonización de su hijo y hermano, hay instantáneas tomadas en escenarios andaluces como la Casa de Pilatos o el Patio de los Leones de la Alhambra de Granada.

Una canonización postergada

Ahora, la canonización de este chico, entonces un desconocido para la sociedad, ha sido nombrado santo ante la presencia de miles de personas que han aclamado su nombre y vestido camisetas y ondeado banderas con su cara. De hecho, es la segunda vez que muchos de ellos se dan cita en Roma, donde el joven iba a ser canonizado el mismo fin de semana que falleció el Papa Francisco, motivo por el que el acto tuvo que ser pospuesto.

San Carlo Acutis es el primer santo milenial y la primera persona canonizada por el Papa León XIV. Nació en Londres el 3 de mayo de 1991 donde vivían por el trabajo de su padre y luego se trasladaron a Milán y después de hacer la Comunión a los siete años comenzó a dedicarse a la Iglesia. Fue famosa su frase: "La Eucaristía es mi camino al Cielo".

Antes de fallecer, el joven anunció a sus padres que entregaba su sufrimiento por los demás. "Ofrezco al Señor los sufrimientos padecidos por el papa y por la Iglesia católica, para no tener que estar en el purgatorio y poder ir directo al Cielo", decía entonces. El cuerpo de San Carlo Acutis puede visitarse en la iglesia de las clarisas en Padua.