Cinco planes culturales que no te puedes perder en Sevilla esta semana

Para evitar la resaca emocional tras las vacaciones y hacer que la vuelta a la rutina sea un poco más sencilla, Sevilla presenta una semana cargada de planes culturales que uno no se puede perder. Desde aquellos que prefieren la música urbana, hasta los que eligen algo más clásico o quieren perderse por un museo, hay planes para todos los gustos.

1.Noches de la Maestranza

La Plaza de Toros de Sevilla acoge durante todo el mes de septiembre el Festival Noches de la Maestranza, donde reúne a artistas de primer nivel tanto nacional como internacional en un recinto emblemático. Después de las cuatro noches de éxito que acumuló Sabina y Ana Belén, esta semana llegan al ruedo Camilo, Vanesa Martín y Raphael.

Los conciertos serán los días 9, 12 y 13 de septiembre y los pases oscilan entre los 44 y los 80 euros.

2.Pop CAAC

Aunque el otoño cada vez está más cerca, los conciertos al aire libre siguen siendo un plan estupendo para desconectar del día a día de la ciudad y el trabajo. Esta semana, en la agenda del Pop CAAC, una cita indispensable para los amantes de la música indie, trae a Trueno, Barry B y YSY A para disfrutar de una noche cargada de música urbana.

La apertura de puertas será a las 21:00 y las entradas cuestan 32 euros.

3.'Resurrección'

En el Teatro de la Maestranza Lucas Macías se estrena como director de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) con Resurrección de Gustav Mahler. Una presentación cargada de intenciones que protagonizarán la soprano Emőke Baráth y la mezosoprano Emily D'Angelo, que estarán acompañadas por Coro del Teatro de la Maestranza y Joven Coro de Andalucía.

El espectáculo se podrá ver los días 11 y 12 de septiembre a las 20:00 y los precios oscilan entre los 20 y los 55 euros.

4.'El palacio de los archivos'

El Archivo Histórico Provincial presenta una exposición virtual con documentos e imágenes de los fondos del Servicio de Archivo, Hemeroteca y Publicaciones del ICAS del Ayuntamiento de Sevilla. Nacido de una colaboración entre el Consistorio y la Junta de Andalucía, El palacio de los archivos muestra al público documentación para conocer la historia de la ciudad y del propio edificio que acoge la muestra.

Ocupación del Palacio de la Justicia ante la falta de viviendas para los jóvenes. / Fototeca Municipal de Sevilla

La exposición permanecerá abierta hasta el 20 de diciembre y la entrada será gratuita.

5.'Arte y misericordia. La Santa Caridad de Sevilla'

Murillo, Valdés Leal, Duque Cornejo y Pedro Roldán te reciben en la sala de exposiciones temporales del Museo de Bellas Artes de Sevilla. La exposición, que podrá visitarse hasta el 7 de junio de 2026, permite que, por primera vez que las obras del Hospital de la Caridad abandonen su lugar habitual y se presentan como un conjunto, como el fundador de la Hermandad, Miguel de Mañara, las concibió junto a los grandes artistas del Siglo de Oro en Sevilla.

El museo tiene la entrada gratuita y se puede visitar los domingos de 9:00 a 15:00 en la Plaza del Museo, 9. Además, el visitante podrá disfrutar del resto de obras del gran museo sevillano en el que se incluyen varios Velázquez, numerosos Murillo u obras de Gustavo Bacarisas.