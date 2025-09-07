Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Incedio

Un incendio en una habitación provoca el desalojo del hotel Don Paco en pleno centro de Sevilla

El establecimiento activó rápidamente las medidas de autoprotección y por el momento no se han reportado heridos

Vídeo | Bomberos de Sevilla actúan en el incendio del Hotel Don Paco

Vídeo | Bomberos de Sevilla actúan en el incendio del Hotel Don Paco

El Correo

Victoria Flores

Victoria Flores

Ana Ramos Caravaca

Ana Ramos Caravaca

Bomberos de Sevilla están actuando en un incendio de gran envergadura en el hotel Don Paco, en la plaza Jerónimo de Córdoba. Los efectivos están desalojando por las ventanas a los huéspedes y trabajadores, aunque por el momento no se ha reportado heridos. Al parecer, según los primeros indicios, el fuego se habría originado en una habitación y se habría extendido por el resto de los habitáculos.

Emergencias Sevilla, en su perfil de X, ha informado que han recibido el aviso sobre las 19:35 horas de un incendio en una habitación situada en la 4ª planta de un hotel. El establecimiento activó rápidamente las medidas de autoprotección. Bomberos, Policía Local y Emergencias Sanitarias están interviniendo en estos momentos en la zona, que permanece acotada.

Noticia en ampliación

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Unos turistas de Nueva Zelanda visitan Sevilla y se quedan asombrados con lo que pasa en sus bares: 'Es una locura
  2. El mirador de Torre Sevilla abre gratis para los sevillanos: días y horarios
  3. La avenida de la Cruz Roja cumple tres años peatonalizada con obras sin acabar, más tranquilidad y 'bajada de ventas
  4. Este es el restaurante de Sevilla en el que puedes comer marisco 'a reventar' por 14 euros: 'Y te hacen la carne al momento
  5. Las últimas jarras de rebujito del año: estas son las fechas de las ferias de la provincia de Sevilla
  6. Una turista visita Sevilla y desmiente uno de sus principales mitos: 'No es para tanto
  7. Dos muertos y un herido grave en un tiroteo en un bar de Carmona
  8. La obras de ampliación del tranvibús obliga a reordenar parte del tráfico en el Duque

Un incendio en una habitación provoca el desalojo del hotel Don Paco en pleno centro de Sevilla

Un incendio en una habitación provoca el desalojo del hotel Don Paco en pleno centro de Sevilla

El dueño del bar y un cliente, las víctimas mortales del tiroteo de Carmona

El dueño del bar y un cliente, las víctimas mortales del tiroteo de Carmona

Un detenido por la muerte de una mujer con signos de violencia en Valdezorras

Un detenido por la muerte de una mujer con signos de violencia en Valdezorras

Detienen en Sevilla a los presuntos autores del doble asesinato de Carmona

Detienen en Sevilla a los presuntos autores del doble asesinato de Carmona

Cinco planes culturales que no te puedes perder en Sevilla esta semana

Cinco planes culturales que no te puedes perder en Sevilla esta semana

María Rosa Boceta, la sevillana nacida en plena Guerra Civil que se convirtió en la primera diplomática española

María Rosa Boceta, la sevillana nacida en plena Guerra Civil que se convirtió en la primera diplomática española

Día grande de la Divina Pastora de Cantillana: horario, recorrido de la procesión y dónde ver por televisión

Día grande de la Divina Pastora de Cantillana: horario, recorrido de la procesión y dónde ver por televisión

Carlo Acutis, el santo millenial que paseó por la Casa de Pilatos de Sevilla

Carlo Acutis, el santo millenial que paseó por la Casa de Pilatos de Sevilla
Tracking Pixel Contents