Incedio
Un incendio en una habitación provoca el desalojo del hotel Don Paco en pleno centro de Sevilla
El establecimiento activó rápidamente las medidas de autoprotección y por el momento no se han reportado heridos
Bomberos de Sevilla están actuando en un incendio de gran envergadura en el hotel Don Paco, en la plaza Jerónimo de Córdoba. Los efectivos están desalojando por las ventanas a los huéspedes y trabajadores, aunque por el momento no se ha reportado heridos. Al parecer, según los primeros indicios, el fuego se habría originado en una habitación y se habría extendido por el resto de los habitáculos.
Emergencias Sevilla, en su perfil de X, ha informado que han recibido el aviso sobre las 19:35 horas de un incendio en una habitación situada en la 4ª planta de un hotel. El establecimiento activó rápidamente las medidas de autoprotección. Bomberos, Policía Local y Emergencias Sanitarias están interviniendo en estos momentos en la zona, que permanece acotada.
Noticia en ampliación
