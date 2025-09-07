El Guadalquivir, como arteria histórica en el objetivo de Pérez Basso

Cada día, son centenares las personas que captan un instante de la estampa que ofrece el Guadalquivir a su paso por Sevilla: la zapata de Triana bajo la calle Betis, el puente de Triana, la puesta de sol en el paseo de Marques de Contadero, los paseos por el río en las decenas de barcos que hacen la ruta para turistas y visitantes... Es la postal más típica. Al-Wādī al-Kabīr, que en árabe significa el río grande, es desde siempre un imán para el visitante pero, sobre todo, parte de la identidad del sevillano.

Con la llegada de la fotografía, fueron muchos los maestros que quisieron dejar constancia de esa vida que atesora un río que hoy está en plena transformación con el gran proyecto KKH en los terrenos de la antigua Tabacalera pero a la que le quedan muchas asignaturas pendientes, como la puesta a punto y limpieza de las zonas más degradadas. Con todo, el río es una calle habitada a diario, de forma deportiva, turística o empresarial. Así lo fue durante mucho tiempo a lo largo del siglo XX.

La Fototeca Municipal custodia el archivo la colección de Pérez Basso, "un valioso stuvo a punto de desaparecer de no haber sido por la intervención de algunos descendientes, y más concretamente de José Luis Pérez Bendito, nieto, y sobre todo de su esposa, Mari Carmen Desena Bueno, quienes la pusieron en manos de Ángel Pérez Guerra, bisnieto. Tras el escaneado a cargo de Pablo Ferrand, el Ayuntamiento de Sevilla se hizo cargo de su edición en 2019 preparada por los profesionales del Servicio de Archivo, Hemeroteca y Publicaciones del ICAS", se lee en la presentación de la exposición virtual Álbum sevillano. Las fotos del bisabuelo.

En esta colección se reúne un elenco de imágenes captadas durante el primer tercio del siglo XX por el dibujante artillero José Pérez Basso, medalla al Mérito en el Trabajo en 1930 y fotógrafo con alma de reportero gráfico. En la presentación, se recuerda el perfil de Pérez Basso: "Curioso por naturaleza, don José lo mismo se embarcaba en una canoa, armado de su trípode y su cámara para inmortalizar las salidas del río, que recorría la arquitectura de la Exposición Iberoamericana en ciernes o escudriñaba el trasiego de los tinglados portuarios. Don José fue estudiante y más tarde profesor del Instituto de San Isidoro y trabajó en el laboratorio químico de la Fundición de Artillería". Sus estampas de los navegantes en Los Remedios, las piscinas en la pasarela de Chapina o los curiosos en el puente de Triana testimonian la Sevilla que fue.