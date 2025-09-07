El tiroteo de Carmona: todas las hipótesis abiertas en un crimen que deja dos muertos de 65 y 54 años

La Guardia Civil continua con la investigación iniciada en la tarde de este sábado por el asesinato de dos personas en un bar de la Urbanización de Los Nietos, en el municipio de Carmona. Por el momento, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Sevilla investiga los posibles motivos que derivaron en los disparos y mantiene abiertas todas las hipótesis.

Según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, por el momento no hay detenidos, aunque los agentes buscan a dos individuos que, según los testigos de los hechos, "habían sacado un rifle y habían disparado contra un bar". Las víctimas mortales son, según fuentes oficiales dos personas de 65 y 54 años de edad. Además, un hombre de 63 años resultó herido de gravedad, que fue trasladada en helicóptero y "permanece bajo atención médica".

Los primeros avisos de vecinos llegaron al servicio de Emergencias 112 Andalucía a las 16:45 de este sábado, que alertaban de que había varias personas en el suelo de un establecimiento de la Calle Azahar tras el impacto de las balas. Hasta la urbanización se desplazaron Emergencias 061 y la Guardia Civil. Por ahora la investigación continua abierta y los agentes no han trasladado más información al respecto.

La urbanización Los Nietos, donde se produjo el tiroteo, es una zona de chalets junto a la autovía, entre Carmona y el aeropuerto de Sevilla, un terreno retirado del casco urbano de la localidad.