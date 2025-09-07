María Rosa Boceta, la sevillana nacida en plena Guerra Civil que se convirtió en la primera diplomática española

Costa de Marfil, Etiopía o Malta son algunos de los destinos en los que desarrolló su carrera diplomática María Rosa Boceta. Nacida en Écija, aprobó el 6 de agosto de 1971 la oposición y se convirtió en la primera mujer diplomática de España. Tras una vida dedicada a la diplomacia, a ser embajador, como aseguraba que tenía que ser denominada -"embajadora es la mujer del embajador", decía-, falleció a los 89 años el pasado 22 de agosto en Madrid, donde residía desde que se jubiló en 2006, y su funeral será el próximo 10 de septiembr.

Esta profesión le apasionó desde que era pequeña, la llevó a viajar por todo el mundo y le hizo ocupar titulares y ser un ejemplo para muchas mujeres que, como ella, tomaron este camino. En su álbum fotográfico, se pueden ver instantáneas con la reina Isabel II de Inglaterra o con líderes internacionales de cualquier rincón del mundo, algo inimaginable para una mujer española nacida en plena Guerra Civil.

María Rosa Boceta estaba todavía en la universidad estudiando Filosofía y Letras y Economía cuando en 1964 se permitió que las mujeres accedieran a la carrera diplomática. Sin embargo, aunque sobre el papel la posibilidad existía, la realidad es que muchos se negaban a que esto pudiera ocurrir. De hecho, en el tribunal de oposición al que se enfrentó Boceta, uno de los miembros le advirtió: "Mientras yo esté en este tribunal, no habrá mujeres diplomáticas", algo que sacó la rebeldía de Boceta. "Era un cuerpo muy machista", indica su sobrino Jaime Boceta en conversación con El Correo de Andalucía.

"Lo que quería, lo conseguía"

Aunque la familia Boceta residía durante el curso escolar en Madrid, donde su padre era profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agrónoma, su casa siempre estuvo en Écija. Era allí donde la madre de la familia volvía cada vez que estaba embarazada para poder dar a luz a sus hijos y que estos fueran naturales de su ciudad. "Los veranos mientras que vivía mi madre siempre nos íbamos allí a pasar a calor", bromea María Valle, hermana de Boceta. Écija siempre fue el hogar de la familia, al que volvían con frecuencia para visitar a una de las hermanas que reside en el municipio sevillano.

María Rosa era una mujer tozuda, como aseguran sus hermanas, que discuten al otro lado del teléfono sobre los países en los que ejerció como embajador Boceta. "Lo que quería, lo conseguía", recuerda su hermana María Valle, la más pequeña de los Boceta.

Una mujer nacida en 1936 tenía un futuro claro: dedicarse a su casa y sus hijos. Sin embargo, Boceta no estaba dispuesta a cumplir con lo establecido y decidió no tener descendencia porque, como sostiene su hermana, "con su trabajo tenía más que suficiente". De hecho, antes que Boceta, Margarita Salaberria aprobó las oposiciones, pero renunció a su carrera para poder casarse con el entonces embajador de Washington, Santiago Argüelles.

Una "buena negociadora"

Durante su vida tuvo que romper numerosas barreras. "Le costó mucho trabajo porque no admitían a la mujer en el cuerpo diplomático", insiste María Valle, que puntualiza que "fue muy complicado" y que aunque su hermana aprobó a la primera no pudo obtener plaza, como ocurre en otras oposiciones. Los retos no terminaron al hacerse con su primera destino, que la llevó a Etiopía, sino que siguió luchando por ser una mujer en un mundo muy masculinizado. "No pintábamos nada las mujeres en esa época", lamenta su hermana.

A Boceta no solo le valía con haberse convertido en la primera diplomática del país, sino que además se interesaba y se dedicaba particularmente a los temas relacionados con la Defensa, donde las mujeres eran un rara avis. Así, estuvo en Ginebra trabajando para la OTAN, donde fue la primera subdirectora general de control de armamentos y desarme y, durante un periodo en el que volvió a residir en Madrid, se dedicó al Ministerio de Defensa, como recuerdan sus hermanas. De hecho, durante su carrera consiguió la Gran Cruz del Mérito Naval con distinción blanca y fue encomienda de la Orden del Mérito Civil.

Sin duda, entre los hechos más memorables de su carrera está la negociación que tuvo que liderar durante su estancia en Costa de Marfil, donde estuvo en los años 90. Una guerrilla de Sierra Leona secuestró a un grupo de misioneros españoles y fue ella quien consiguió que les liberaran. "El secuestrador un sanguinario", asegura su sobrino que explica que preguntaba si les gustaba la manga corta o la larga y cortaban los brazos o las manos según la respuesta. "Era buena negociadora", sostiene. De hecho, ella fue también la responsable de liberar al periodista Javier Espinosa, que fue retenido en este mismo país.

El diplomático sigue siendo un sector eminentemente masculino. Aunque las mujeres son ya más de la mitad en la carrera de diplomacia, según las cifras de la Asociación de Mujeres Diplomáticas Españolas (AMDE), estos datos no se reflejan después en los puestos que esta ocupan. En la actualidad, el Ministerio de Exteriores tiene registradas 30 mujeres embajadoras y una representante permanente de 116 embajadores y 11 representaciones permanentes, lo que las convierte en un 24,41% del total.