Un detenido por la muerte de una mujer con signos de violencia en Valdezorras

Una mujer ha aparecido muerta este domingo en el barrio sevillano de Valdezorras con signos de violencia. Aunque todavía no ha sido confirmado el motivo, fuentes de la Policía Nacional explican a El Correo de Andalucía que las hipótesis apuntan a que se trata de un caso de violencia de género, aunque este extremo no ha podido ser confirmado por el momento.

Fuentes consultadas señalan también que habría sido el supuesto autor de los hechos quien alertó a los servicios de emergencia para que se trasladaran hasta allí. Por el momento, este periódico ha podido confimar que hay un detenido, pero no se sabe ni la edad de la víctima ni el sitio exacto en el que se ha cometido el crimen.

Los hechos han tenido lugar en el mediodía de este domingo. Por el momento, la Policía Nacional investiga el caso y desde la Subdelegación del Gobierno señalan que no hay más información al respecto.

De confirmarse que se trata de un crimen machista, este sería el octavo asesinato de una mujer a manos de su pareja o expareja en lo que va de año en Andalucía.