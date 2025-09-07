Sevilla contará con nuevos puentes sobre el río Guadalquivir 15 años después y superará la decena

Uno de los grandes objetivos que se ha marcado José Luis Sanz como alcalde es la revitalización del entorno del río Guadalquivir, una de las arterias principales de la ciudad. En ella confluyen negocios, deporte, transporte, pesca, turismo, fauna, vegetación o viviendas. Y en este plan, son fundamentales los puentes y pasarelas que permiten cruzar de una orilla a otra. Hasta 10 puentes y pasarelas conectan ambas partes de la ciudad, una cifra que pudo ser y será mucho mayor teniendo en cuenta aquellos que desaparecieron, los que se prometieron y nunca se construyeron, y los que se pretenden construir en un futuro. 15 años después, habrá nuevos puentes en Sevilla.

El Puente de Isabel II (o de Triana, 1852), el Puente de San Telmo (1931), el Puente de Los Remedios (1968), el Puente del Alamillo (1991), el Puente de La Barqueta (1991), la Pasarela de la Cartuja (1991), el Puente del Cristo de la Expiración (1991), el Puente de Las Delicias (1991), el Puente del Centenario (1991) y la Pasarela de San Jerónimo (2011). Desde hace ya dos siglos hasta más recientemente con motivo de la Exposición Universal de 1992, todos se han ido construyendo para hacer del río Guadalquivir un elemento vertebrador e identitario de la ciudad, además de por pura necesidad.

Siglos atrás, la única manera de cruzar el cauce histórico del río era a través de puentes flotantes, hasta la llegada del Puente de Triana en 1852, que abrió la veda a la construcción de los nueve restantes que aún persisten. Otros cuatro, anteriores a la construcción de la Dársena en 1951, fueron desmantelados o derribados: el Puente de Barcas (1171-1852), el Puente de Alfonso XII (1880-1958), la Pasarela del Agua (1898-1958) y el Puente de Hierro o de Alfonso XIII (1926-1998). Posteriormente, se construyeron el Puente de San Telmo y el Puente de Los Remedios, hasta la llegada de la Expo'92.

Vista aérea de los puentes que cruzan el río Guadalquivir en Sevilla / El Correo

Ya sea por motivos económicos, urbanísticos o patrimoniales, casi una decena de puentes o pasarelas se han quedado por el camino, como el puente gemelo del Alamillo, la pasarela frente al hotel Barceló o los proyectados en el PGOU en La Cartuja. Y otros dos están por llegar: la nueva pasarela peatonal entre los puentes de San Telmo y de Los Remedios como parte del nuevo proyecto Vera Sevilla, que irá dedicado a la princesa Leonor, y la que unirá el centro con el auditorio Rocío Jurado.

Así se construyeron los puentes actuales

El primer puente de Sevilla fue el Puente de Barcas, el único durante siete siglos para cruzar a pie el Guadalquivir desde Sevilla hasta Sanlúcar de Barrameda y la única conexión con Triana. De origen árabe, resistió hasta la construcción del Puente de Isabel II. Con el reinado de Isabel II, finalmente llegó la primera estructura sólida, hecha de hierro y obra de los ingenieros franceses Gustavo Steinacher y Fernando Bernadet, que se ha convertido en uno de los símbolos de la ciudad.

Torre del Oro junto al Puente de San Telmo cruzando el río Guadalquivir en Sevilla / Jorge Jiménez

En 1880 se inauguró el segundo puente fijo metálico de Sevilla, el Puente de Alfonso II, el primero de la línea de ferrocarril de Sevilla a Huelva sobre el río. En 1958 fue desmantelado al acabar la urbanización de Chapina, igual que le ocurrió a la Pasarela del Agua o Puente de Tablas, construido en 1898 también con una estructura de hierro aproximadamente donde ahora está el Puente del Cristo de la Expiración. Con motivo de la Exposición Iberoamericana de 1929 se levantó el Puente de Alfonso XIII o Puente de Hierro, asociado también a la apertura de la corta de Tablada y retirado en 1998 tras ser sustituido por el actual Puente de las Delicias. Lo inauguró el propio Alfonso III en 1926, fecha de la que se cumplen 100 años el próximo mes de abril. De hecho, la Autoridad Portuaria colaborará con el IAPH para conservar la infraestructura, y se ha lanzado un concurso público para la redacción del proyecto constructivo de restauración del puente para su puesta en valor dentro del fututo Distrito Urbano Portuario de Sevilla.

Estructura del puente de Alfonso XIII, conocido popularmente como puente de Hierro, ubicado en las instalaciones del Puerto de Sevilla. / Jorge Jiménez

En 1931 se construyó el actual Puente de San Telmo, el quinto de Sevilla y el primero hecho por completo con hormigón, que conecta la avenida República Argentina y la Plaza de Cuba con los Jardines del Cristina y la Puerta de Jerez. En 1968 fue el turno para el Puente de Los Remedios, también de hormigón, ubicado entre la avenida de María Luisa y Virgen de Luján.

Con motivo de la Expo'92, en 1991 se construyeron restantes para completar la decena. El Puente del Alamillo, obra emblemática de la Exposición Universal, fue diseñado por el ingeniero y arquitecto Santiago Calatrava y llegó a ser la altura más alta de la ciudad hasta la llegada de la Torre Pelli. El Puente de La Barqueta está entre Torneo y el Parque Tecnológico de La Cartuja. La Pasarela de La Cartuja, junto a la Plaza de Armas, entre la calle Torneo y La Cartuja. El Puente del Cristo de la Expiración o del Cachorro también conecta Triana con Sevilla, a la altura de Chapina. En 1991 también llegó el Puente de las Delicias, que comunica el Paseo de las Delicias con Los Remedios. Y el Puente del Centenario es una de las grandes infraestructuras de la ciudad, tremendamente transitado y actualmente en obras por la colocación de nuevos tirantes. El último en llegar ha sido la Pasarela de San Jerónimo, en 2011, ubicado entre el Parque del Alamillo de La Cartuja y el Parque de San Jerónimo.

Vista aérea de los puentes que cruzan el río Guadalquivir en Sevilla / El Correo

Los puentes prometidos que nunca llegaron

Frente a los que sí se pudieron llevar a cabo hubo otros proyectos que por diferentes motivos no se construyeron. Uno de ellos fue la pasarela peatonal anunciada por Alfredo Sánchez Monteseirín a la altura del hotel Barceló, pero se rechazó la recalificación urbanística necesaria. Durante el mandato de Juan Ignacio Zoido, se lanzó un concurso de ideas para construir un puente entre la calle Torneo y la Cartuja, financiado en parte por Torre Sevilla, pero entre la Comisión de Patrimonio y Juan Espadas se acabó descartando. También a la altura de Torneo se barajó la construcción de una pasarela durante la etapa de Monteseirín en una negociación con Agesa a cambio de recalificaciones de suelo, pero no fructificó.

Otros puentes que nunca existieron fueron un puente simétrico al Puente del Alamillo al otro extremo de la Isla de la Cartuja por sobrecostes en el primero; un puente de piedra que estuvo sobre la mesa en el siglo XVII, solicitado por Felipe II, que finalmente no llegó hasta la construcción del Puente de Triana; o hasta seis puentes previstos en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en La Cartuja. De estos últimos, dos iban a ser para el tráfico rodado y cuatro exclusivamente peatonales.

Las dos pasarelas que se construirán en el futuro

En los próximos años, Sevilla tendrá al menos dos pasarelas más. Dentro del proyecto 'Vera Sevilla' que está llevando a cabo KKH en la antigua Altadis, se sigue trabajando en la construcción de una pasarela, cuyos trabajos se espera que comiencen este otoño. Esta estará ubicada entre Los Remedios y el entorno del Palacio de San Telmo, y se espera que esté lista para mediados o finales de 2026. Es obra del arquitecto internacional Kengo Kuma costará 7 millones de euros y cuenta con el visto bueno de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico. Además, solo será utilizada por peatones y ciclistas y su nombre servirá como homenaje a la princesa Leonor.

Imagen virtual de la pasarela de Altadis. / El Correo

Además de esta, el Gobierno de Sanz sigue teniendo en mente la construcción de otra pasarela, una de las mencionadas previstas en el PGOU, con la idea de licitar la redacción del proyecto en 2026. Esta estaría ubicada entre la calle Torneo y el auditorio Rocío Jurado, y sería peatonal. Con estos dos viaductos el río Guadalquivir seguirá su proceso de transformación para dar cobertura y conexión a todas las zonas de la ciudad.