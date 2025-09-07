Mucho más que un río: el Guadalquivir se reivindica como la gran calle de Sevilla

"Ni Sierpes, ni la Palmera, yo me quedo en el Guadalquivir". Todas las tardes, Pepa, una vecina de El Arenal, pasea junto a su perra por Marqués de Contadero. Para ella no hay nada más sevillano que el río. No es ningún secreto, la dársena del Guadalquivir aspira a convertirse en la gran calle de Sevilla. Todo lo tiene: historia, paisajes, restaurantes, hoteles, embarcaciones y hasta algunos de los mejores piragüistas y remeros del mundo. Pero la evolución del río contrasta con otra realidad que permanece atascada: la suciedad, la dejadez y el abandono en sus orillas. El resultado de la falta de civismo y de mantenimiento.

En este nuevo capítulo de Que no te falte calle el protagonismo recae en quienes frecuentan la dársena en su día a día y conocen todas sus caras, las que se ven a simple vista y las que solo están al alcance de unos pocos.

Piragüistas reman por el Guadalquivir a la altura del Puente de San Telmo. / Rocío Soler Coll

Javier Cedrés, astillero y fundador de la empresa de embarcaciones Hydronave, ejerce de cicerone para El Correo de Andalucía desde su pequeño barco, TaxiShip, durante una ruta desde el Muelle de Nueva York hasta Puerto Magallanes. "Navegar por aquí es como jugar en el Barcelona o el Madrid", compara. Para este ingeniero, recorrer el mismo río que Juan Sebastián El Cano o amarrar en los mismos muelles que los galeones que llegaron desde América en el siglo XVI es un "sueño".

"Solo podemos transitar el río 10 empresas ahora mismo, eso significa que cuesta mucho", apunta. Desde su pequeña embarcación, diseñada y construida en el barrio de San Jerónimo, Javier surca todos los días las aguas del río para transportar a turistas y vecinos que quieren dar un paseo en grupos muy reducidos, incluso privados.

Una revolución a los pies de la dársena

Desde el agua, es más fácil entender lo que está sucediendo ahora mismo en la dársena. Las grúas son la prueba de que en 2026, los aledaños al Guadalquivir vivirán una revolución. Lo que hoy se ve en obras, como los edificios a medio construir de KKH en la antigua fábrica de Altadis, serán un hotel de lujo a los pies del río y unas imponentes oficinas. Además, está previsto que se construya una pasarela que una ese complejo con el Palacio de San Telmo.

Una pareja disfruta de las vistas al Guadalquivir desde el Muelle de la Sal. / Rocío Soler Coll

El paisaje también cambiará en Triana, con la reforma en el Paseo de la O y en el margen de San Jerónimo, el Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado una inversión de un millón de euros para la instalación municipal Remo Guadalquivir 86.

En definitiva, proyectos millonarios que acercarán al río más oficinas, hoteles y locales y hasta un barrio residencial a la altura del Muelle de Tablada. "Ya era hora que todo se adecentara y que el río no solo sea para los turistas, también para los que vivimos aquí", comenta Pepa.

Aguas envidiadas en el mundo

De nuevo desde el río, uno se da cuenta de que no es lo mismo contemplar la dársena desde el Puente de San Telmo y viceversa. Justo allí se encuentra el Club Náutico de Sevilla y el Real Círculo de Labradores. Desde sus muelles salen multitud de deportistas de todas las edades con su bote o piragua para entrenar. Son deportes que llegaron en los años 50 y que se han consagrado como un símbolo del río.

Un grupo de jóvenes práctica con las máquinas de remo antes de remar por el Guadalquivir. / Rocío Soler Coll

"Aquí hay 11 meses de buen tiempo y al ser una dársena no hay ninguna corriente, es como una balsa. Esa es la razón por la que clubes de todo el mundo quieren entrenar aquí, todos los años llegan cientos de deportistas". Son palabras del responsable de la sección de piragüismo del Real Círculo de Labradores, Justiniano Caballero. Este deportista explica que las "privilegiadas condiciones" de este río lo han convertido en un reclamo mundial y han forjado a deportistas olímpicos como Jaime Canalejo, ganador del Campeonato del Mundo de remo en 2021.

Dos piragüistas reman por el Guadalquivir. / Rocío Soler Coll

Sus palabras las secunda Jacobo Campiñeira, entrenador del remo, quien reconoce el auge de estos deportes desde la pandemia y el incremento de la cuota femenina. En lo que queda de año, el Puerto de Sevilla ha anunciado unas 25 competiciones deportivas en la dársena y en 2026 llega un nuevo hito al Guadalquivir: la Copa del Mundo de Remo.

La cara B: la "masificación"

La historia del Guadalquivir jamás ha sido la de un río solitario. Allá por el 1950 se llegaron a contabilizar 1.600 embarcaciones y ahora solo hay 18, sin embargo, el turismo es ruidoso. "Hace 15 años, aquí solo había cuatro remeros y cuatro piragüistas en el agua y poco más. Ahora la dársena está masificada en las horas punta, está a tope", comenta Campiñeira.

Se refiere al aumento de embarcaciones turísticas, a pequeños barcos de grupos reducidos donde se celebran despedidas de solteros y grupos de kayak o paddle surf. Es evidente, el río está transitado y tiene vida. Y aunque las reglas son claras y cada barco y deportista sabe por dónde puede moverse, no todos las cumplen.

Los escombros convertidos en "tesoro"

A más gente, más margen a la suciedad y al incivismo. Esa es una de las principales consecuencias que sufre la orilla y los bajos de los puentes de la dársena. Se ve a simple vista en algunos tramos: botellas de plástico, litronas, bolsas, cartones, peces muertos... "Suele estar siempre sucio, y aunque pasa un barco de Lipasam, al final siempre se ven voluntarios que acceden a recoger con bolsas toda la suciedad", relata un joven remero.

Estado actual de la orilla de la dársena entre el Puente de Triana y el Puente de San Telmo. / Rocío Soler Coll

Hay zonas donde la dejadez es más visible: entre Puente de Triana y el Puente de San Telmo, la zona de San Jerónimo o los Jardines del Guadalquivir. "¿Cómo puede estar dejada una zona tan visitada?" Es la pregunta que se hacen todos los vecinos que hablan con este periódico y que conviven con los botellones, el sinhogarismo y el incivismo de la gente en su día a día. Reclaman más presencia de Lipasam y mayor compromiso de los ciudadanos.

Estado actual de los muelles de la dársena en el Paseo de la O. / Rocío Soler Coll

Hace unos meses, los voluntarios que se dedican a recoger basura hicieron de esta suciedad un s. Justo debajo del Puente de San Telmo, a escasos metros del agua, en su margen derecha, hay un pequeño montaje compuesto por peluches abandonados, un teclado escacharrado, conos, banderas y otros elementos rescatados por el río. "Lo han hecho dos señores mayores que además de voluntarios, también son piragüistas. A los niños les encanta y para ellos es el tesoro", comenta el remero.

Unas vistas muy rentables

La suciedad no llega a rincones como la calle Betis, el Paseo Colón o el Paseo de las Delicias. En estas transitadas vías los escombros se cambian por veladores para disfrutar de la principal razón por la que hay una inmensa oferta hostelera en las calles que dan al río en Triana y el Casco Antiguo: las vistas.

Terraza de la Prensa de Triana, en la calle Betis. / Rocío Soler Coll

"Se paga un precio muy elevado por tener un local aquí, es uno de nuestros gastos más altos. Pero también hay muchas restricciones porque hay saturación acústica. En nuestro caso, tenemos que quitar los veladores a las 11 de la noche", argumenta Iñaki, encargado del bar La Prensa de Triana en la calle Betis. Estas limitaciones tienen una explicación: en esta vía hay un bar a cada paso, pero también una casa unifamiliar o un bloque de pisos residenciales.

El reloj avanza para el Guadalquivir y 2026 promete ser un año de grandes cambios para el paisaje que rodea a la dársena. ¿Será también el año en que el río reciba el cuidado que merece?