El Guadalquivir que será a partir de 2026: un nuevo paisaje de oficinas, zonas verdes, viviendas y un hotel de lujo

Históricamente, el Guadalquivir ha sido fundamental para la economía de Sevilla. Como Puerto de Indias, fue el centro mercantil del mundo occidental y su río fue la principal vía marítima de tráfico con América. Varios proyectos persiguen ahora que vuelva a retomar ese papel de motor para la ciudad, con iniciativas a las que se han destinado inversiones importantes, al tiempo que han sido foco de abierto debate desde distintos sectores de la ciudad por su impacto en distintas zonas de la dársena.

Especialmente notable será el cambio de paisaje que experimentará la margen derecha del Guadalquivir en los próximos años una vez se materialicen proyectos de inversión que darán luz a oficinas, hoteles, locales comerciales y de restauración e incluso un nuevo barrio a orillas del río.

Nuevo paisaje

Ya en los últimos meses proyectos como el de KKH en la antigua fábrica de Altadis en Los Remedios y el Jardín de las Cigarreras han avanzado de manera evidente para los sevillanos y están dando lugar a un paisaje completamente distinto al que había hasta ahora de esa zona de la ciudad, frente a los muelles de Nueva York -que recibe ese nombre porque a principios del siglo XX una ruta marítima conectaba la capital andaluza con la ciudad americana- y de Las Delicias -que inicialmente fue concebido como muelle para mercancías, abriéndose a final de siglo XX a la ciudad y acogiendo espacios como la terminal de cruceros o el Acuario-.

No son los únicos proyectos que avanzan en la ciudad en torno al Guadalquivir. El proyecto del Distrito Urbano Portuario, en el muelle de Tablada, también supondrá la transformación de una superficie de 40 hectáreas, situadas entre el puente de las Delicias y el del Centenario y ordenará otras 17 en la margen oriental de la avenida de Las Razas, destinados a uso residencial y terciario. En total, el proyecto puerto-ciudad abarca una superficie de casi 60 hectáreas, según informan desde el Puerto de Sevilla.

Por otro lado, en lo que se refiere a la reforma del Paseo de la O, que discurre entre los puentes de Triana y El Cachorro y que supondría la conexión con la calle Betis, no hay noticias a pesar de que ya ha sido validado por la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico y de que en 2024 el pleno dio luz verde al convenio a firmar con la Junta de Andalucía para su ejecución. El pasado mes de abril, el Gobierno de José Luis Sanz mostraba su esperanza de tener proyectada dicha intervención durante el presente mandato y que el Ayuntamiento estaba "ultimando cuestiones" para definir los términos del texto a rubricar con la Junta. Hay que recordar que este proyecto está cofinanciado por la administración andaluza.

También el deporte juega un papel fundamental en la vida del río y tiene inversiones vinculadas a su desarrollo. Al otro lado de la dársena, cerca al barrio de San Jerónimo, hay otro proyecto vinculado al deporte. Recientemente, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha anunciado que el Ayuntamiento destinará un presupuesto de un millón de euros a la instalación municipal Remo Guadalquivir 86, donde se acometerán obras de renovación y ampliación, con el objetivo de dotar a la Copa del Mundo de Remo, celebrada en mayo de 2026, de una instalación complementaria.

VERA Sevilla

Uno de los proyectos más conocidos es el de KKH denominado VERA Sevilla en los terrenos de la antigua fábrica tabacos de Los Remedios. Desde que comenzaran las obras, se destinan una media de dos millones de euros a la semana hasta un total de 250 millones de euros, lo que generará más de 1.000 puestos de trabajo directos.

Según fuentes de KKH consultadas por este periódico, la obra sigue el calendario previsto con el objetivo de finalizar los primeros edificios. En concreto, el pronóstico es culminar los tres edificios de oficinas -denominados Rama I y Rama II, todos ellos desarrollados por Ruiz-Larrea Arquitectura-, a finales del año 2025, mientras que el hotel de lujo previsto -obra de Carlos Ferrater-, que contará con 210 habitaciones y suites, y el edificio de El Cubo -obra del emblemático arquitecto Kengo Kuma y que va a suponer el corazón del complejo, estarán listos a finales de 2026.

"Ya hemos iniciado la urbanización interior del complejo este verano con el inicio del rebaje del muro que quedaba pendiente junto al río y, una vez terminada la parte principal de la urbanización de Juan Sebastián Elcano, procederemos, a partir de octubre, a la reurbanización de Pierre de Coubertin y los dos parques públicos", han abundado las mismas fuentes. En cuanto al proyecto de la pasarela que unirá el complejo con la otra orilla a la altura del Palacio de San Telmo, han asegurado que siguen trabajando en los permisos "para poder empezarla a construir este otoño".

En lo que se refiere al Jardín de las Cigarreras, fuentes del Puerto de Sevillahan informado a El Correo de Andalucía que el proyecto avanza y la construcción del complejo está "prácticamente culminada". Estas obras acumulan años de retrasos, aunque supondrá la continuación del paseo junto al río. Según anunciaba el Ayuntamiento el pasado mes de junio, el parque de este complejo estará antes de que finalice el año.

Distrito Urbano Portuario

El nuevo Distrito Urbano Portuario se encuentra en los suelos entre el puente de las Delicias y del Centenario a lo largo, y a la avenida de Las Razas y la dársena a lo ancho. El proyecto contempla la construcción de 226 viviendas protegidas y 474 de renta libre: 700 en total. Este proyecto ha generado oposición vecinal de los barrios al sur de la ciudad porque algunas asociaciones alegan que podrían generarse problemas en la zona relacionados con la limpieza, la movilidad o el ocio nocturno, entre otros.

También está prevista la rehabilitación de los tinglados y las naves que formaron parte de la Exposición del 29. 40 hectáreas de dominio público portuario que actualmente se dedican a operaciones portuarias, almacenamiento o actividades logísticas se destinarán a espacios libres, zonas verdes, actividades económicas, paseo, oficinas, usos universitarios, etc. Habrá un hotel, locales de ocio, o un gran boulevard en la avenida del Guadalhorce con un parking subterráneo con aproximadamente 800 plazas. En el Muelle de Tablada, en los tinglados, se ubicará un 'Port Center' o la nueva terminal de cruceros.