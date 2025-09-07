El río que nunca fue: la piscina fluvial, el teatro y los conciertos de Lady Gaga que perdió Sevilla

Hay un universo paralelo en el que los sevillanos se bañan en una piscina fluvial. Una realidad con otro tiempo y espacio donde Lady Gaga y Beyoncé actúan en un auditorio gigante a orillas del Guadalquivir. A unos pocos kilómetros están, claro, tres enormes cúpulas destinadas a albergar otras tantas actividades culturales. Pero solo existen allí, en ese lejano mundo del multiverso: en la vida real ninguno de estos megaproyectos llegaron a realizarse.

Todos juntos conformarían la estampa de un río que nunca fue. Esa ribera que, de haberse llevado a cabo estos planes, concentraría hoy día los mayores espectáculos de la ciudad y a centenares de bañitas. En su lugar, el Guadalquivir sirve a su paso por Sevilla de refugio para centros de ocio como el Acuario o el muelle de Nueva York. También para hoteles, oficinas y locales de restauración, como los que construye en estos momentos KKH en la antigua fábrica de tabacos de Los Remedios.

Atrás quedaron ideas como el Odeón Imperdible, que planteaba levantar en la calle Torneo un espacio para el teatro, la danza, el circo, la música y el cine. Y Sevilla Park, aquel complejo comercial de 40.000 metros cuadrados que iba a estar acompañado de un auditorio con aforo para 21.000 personas. Y la playa fluvial, esa propuesta que puso sobre la mesa Rojas Marcos y que volvieron a recuperar algunos de sus sucesores en la alcadía. Todos coinciden en algo: ninguno salió adelante.

La recurrente piscina en el Guadalquivir

La playa de María Trifulca, ubicada en el entorno de lo que hoy es el puente del Centenario, sobrevivió hasta los años sesenta en Sevilla. Tras su cierre, y quizá del recuerdo de algunos de sus baños, a varios dirigentes de la ciudad les vino a la cabeza la idea de montar otra zona igual. Entre ellos, el alcalde andalucista Alejandro Rojas-Marcos, que en la campaña electoral de 1999 se comprometió a hacer una piscina fluvial cerca de San Jerónimo.

La extinta playa de María Trifulca. / Nicolás Salas

La idea pasaba por crear un espacio de 60.000 metros cúbicos de arena entre el margen izquierdo del Guadalquivir, donde se sitúa el popular barrio del distrito Norte, y el derecho, en los bajos del parque del Alamillo. La profundidad sería de ocho metros, habría olas artificiales y unos cuantos chiringuitos. Como un parque acuático, pero con el rollo de paraje natural que le da estar en mitad de un río.

Rojas-Marcos nunca lo ejecutó. Pero el plan no murió ahí: el popular Juan Ignacio Zoido prometió antes de ser alcalde poner en marcha dos piscinas fluviales: una en el Alamillo y otra en Chapina. "Los sevillanos tienen que apropiarse de la dársena para darle vida al Guadalquivir como fuente de riqueza, ocio, cultura y deporte", declaró Zoido en febrero de 2007, según recogió Europa Press. Sobra decir que en Sevilla, después de cerrar la de María Trifulca, no hay playa.

Tres cúpulas frente al río

El 5 de febrero de 2019 se plantaron frente a los medios el entonces delegado de Cultura, Antonio Muñoz, el director gerente de la Imperdible y el fundador de Odeón Multicines. El objetivo, presentar en público Odeón Imperdible, "un nuevo proyecto cultural conformado por tres cúpulas ubicadas en la calle Torneo", según detalló el Ayuntamiento de Sevilla en una nota de prensa. La de mayor amplitud acogería un teatro con capacidad para 600 espectadores, otra sería una sala para shows "de mediano y pequeño tamaño", y la tercera, un ambigú.

Las tres cúpulas que formaban parte del proyecto Odeón Imperdible. / AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

"El proyecto estará finalizado antes de que concluya 2019–requerirá de entre seis y ocho meses-, y cuenta con un presupuesto aproximado de 500.000 euros", explicó José María Roca, gerente de La Imperdible. "Esta propuesta contribuirá a consolidar en esta franja de ribera un polo de atracción urbano de ocio y cultura, a lo que se suman los equipamientos al otro lado de la Pasarela", destacó el edil socialista Antonio Muñoz.

Más de seis años después de aquel acto de presentación, nada se sabe de estos espacios. La Gerencia de Urbanismo llegó incluso a conceder la licencia de obras a la promotora, aunque finalmente nunca se construyó ni uno solo de los "domos geodésicos", tal como los definió el Consistorio. Y el Guadalquivir, hasta ahora, se ha quedado sin las tres cúpulas blancas que miraban hacia la otra orilla.

Sevilla Park, Lady Gaga y Beyoncé

El centro comercial más grande de Andalucía y el auditorio multiusos más grande de Europa. En eso consistía Sevilla Park, un ambicioso proyecto que se planteó en la ciudad en 2014. Y como el resto, muy cerca del Guadalquivir: según se informó en aquel momento, estos edificios estarían en el margen de la derecha de la dársena y al norte del muelle del Centenario, entre la sede de la empresa CLH y la carretera de la esclusa.

Diseño de lo que iba a ser el Sevilla Park. / El Correo

Al frente estaban los entonces gestores del Palacio de Congresos de Madrid, que querían invertir 180 millones de euros en el muelle del Batán. Una apuesta a lo grande: más de seis hectáreas de centro comercial y un auditorio para 17.500 asistentes (ampliables a 21.000). Para poner en contexto esta cifra: el O2 Arena de Londres tiene capacidad para 16.000 espectadores. "Los promotores aseguran que podrían venir a la capital andaluza artistas como Lady Gaga o Beyoncé", publicó El Correo de Andalucía.

En 2018, y tras acumular varios retrasos, el alcalde de la ciudad -por entonces, Juan Espadas- aseguró que los trámites iban "en plazo". La previsión era que comenzase a funcionar a finales de 2020. Pero aquel enorme auditorio y los conciertos de Lady Gaga jamás llegaron. Como tampoco lo hicieron el centro comercial, las tres cúpulas a pie de río ni la tan recurrente playa fluvial. Quizá están, quién sabe, en esa otra Sevilla de una realidad paralela.