Abierto el plazo para pedir las ayudas a los comercios por las obras del metro: fecha límite, cuantía y cómo solicitar

Aquellos comercios de entre Pino Montano y la Macarena que se vean afectados por las obras de la línea 3 del Metro de Sevilla todavía están a tiempo de solicitar las ayudas que ha convocado el Ayuntamiento. Desde que comenzaran el año pasado en la zona norte de la capital, hasta más recientemente llegando a la avenida Doctor Fedriani, la llegada de las grúas, excavadoras, pantalladoras y vallas está ocasionando tremendas molestias a los negocios que están ubicados por el futuro recorrido. Con las vías cerradas al tráfico y totalmente levantadas, se antoja complicado acceder por carretera, y muchas veces a pie, a estos comercios. Además de otro tipo de inconvenientes como el ruido, el polvo... todo encaminado a la pérdida de clientes y de ganancias.

El pasado 29 de agosto el Gobierno de Sanz abrió el plazo para solicitar subvenciones, concretamente para aquellos ubicados en el tramo 1 y 2, los de Pino Montano a Los Mares y de Los Mares a San Lázaro. Ese mismo día la resolución fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, a partir del cual inició la cuenta atrás de 15 días hábiles para enviar la solicitud.

El próximo viernes 19 de septiembre, incluido, finaliza el plazo para poder reclamarlas. Según explica Daniel Astolfi, portavoz de la plataforma ciudadana 'El Metro así No', a este periódico, se han enterado sin ningún tipo de aviso por parte del Ayuntamiento "a los posibles beneficiarios ni a la Asociación de Comerciantes ni a nosotros como plataforma". "En plenas vacaciones, y sólo dan 15 días hábiles para que los afectados puedan entregar las solicitudes. Son absolutamente insuficientes y ridículas. Sólo han previsto un total de 68.300 euros. Nos parece algo vergonzoso y muy miserable que el Ayuntamiento actúe de esta manera. Aunque las ayudas son casi un insulto, los comerciantes las necesitamos urgentemente porque ya estamos sufriendo estas obras y sus consecuencias. Creo que tenemos derecho a que se nos trate con dignidad y respeto", valora.

Para poder beneficiarse de esta convocatoria pública de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva destinadas al apoyo y mantenimiento de establecimientos de la ciudad de Sevilla afectados por actuaciones de ejecución de obra de la Línea 3 de metro, la presentación de la documentación que corresponda se realizará a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Sevilla. El objeto, según la publicación, es el apoyo, mantenimiento y reactivación de establecimientos comerciales y de servicios ubicados en el área de afectación directa de las obras de infraestructura de infraestructuras de movilidad correspondientes a la Línea 3 de Metro (tramos 1 y 2) con la finalidad de contribuir a la recuperación, reestructuración y revitalización de las actividades económicas de los negocios ubicados en el perímetro de afectación directa de dichas obras.

Obras de la Línea 3 de Metro de Sevilla en la calle Telegrafistas / Jorge Jiménez

Requisitos para acceder a las ayudas

Según la publicación, serán beneficiarias aquellas empresas que desarrollen su actividad económica en un establecimiento afectado y cumplan con los siguientes requisitos. Deben estar definidas como micro y pequeñas empresas conforme al Anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014 y ocupar a menos de 20 personas, debiendo tener un volumen de negocios anual o un balance general anual que no supere los 10 millones de euros.

También deben estar constituidas bajo alguna de las siguientes formas jurídicas: Persona física (empresario individual), sociedad civil o comunidad de bienes; persona jurídica como sociedad mercantil, sociedad laboral o cooperativas; y ser propietario titular o arrendatario legal de un establecimiento ubicado en el área de afectación directa delimitada en el apartado 2 de la presente convocatoria en planta baja y a pie de calle, abierto al público de manera ininterrumpida desde, al menos, un mes antes del inicio de las obras, y hasta la fecha de formalización de solicitud en el marco de la presente convocatoria.

Igualmente, disponer de las autorizaciones y/o licencias municipales correspondientes para el ejercicio de la actividad que desarrolla. En caso de que el solicitante sea una comunidad de bienes deberá nombrarse una persona representante apoderada, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que corresponden a la comunidad de bienes.

Dos zonas y cuantía

El crédito total para esta convocatoria es de 68.300 euros. Y se divide en dos zonas. Una primera abarca la Plaza Franquicia número 1, calle Telegrafista número 4, calle Valija número 1 (esquina con C/Telegrafista, 4) y calle Parque de Grazalema número 5, donde las obras se iniciaron el 1 de octubre de 2024, con hasta 3.600 euros. Las ayudas podrán alcanzar el importe de 4.500 euros para los establecimientos que estén dados de alta como servicios en restaurantes, cafeterías o bares y cafés con y sin comida, siempre y cuando disponga de licencia de terraza de veladores, así como reparación de vehículos automóviles, bicicletas y otros vehículos.

La otra zona está en la avenida de los Agricultores 29, donde las obras se iniciaron el 1 de diciembre de 2024, con hasta 2.800 euros. Las ayudas podrán alcanzar el importe de 3.500 euros también para los establecimientos dados de alta de igual manera.

En cualquier caso, la asignación de ayudas hasta los límites indicados se realizará en función de los puntos obtenidos en la valoración hasta agotar el presupuesto consignado. El periodo de realización de los gastos subvencionables será el comprendido entre el inicio de la obra afectante, y el 30 de junio de 2025.