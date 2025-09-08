Aparecen tres pavos muertos junto a una guardería de Sevilla cercana a uno de los posibles focos de gripe aviar

El Ayuntamiento de Sevilla ha localizado tres pavos muertos en la puerta de la guardería María Inmaculada, ubicada junto a los Jardines del Alcázar, cerrados en estos momentos por un posible caso de gripe aviar.

Los técnicos municipales han retirado las aves muertas y se ha desinfectado la zona. La información sobre esta aparición se ha comunicado al Servicio Andaluz de Salud para que colabore con el ayuntamiento para dar con la causa de las muertes y definir los pasos a seguir.

Ahora el asunto queda en manos de la Junta de Andalucía para investigar si se trata de un nuevo caso de gripe aviar. Fuentes del servicio de emergencia 112 explican que el aviso desde la guardería se dio a las 7:40 de la mañana y se mandaron efectivos de la Policía Local.

La Consejería de Salud está trabajando con los ayuntamientos de las localidades en las que han aprecido aves muertas sobre un protocolo de actuación, ya que la gripe aviar se sigue extendiendo con nuevos focos y por el espacio Natural de Doñana. Será este martes cuando Salud apruebe un protocolo para asesorar a los municipios sobre cómo afrontar la reapertura de parques cerrados.