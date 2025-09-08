Sucesos
Dos detenidos tras un robo con fuerza en una gasolinera de Ciudad Expo
Los agentes localizaron a dos individuos e intervinieron diversas herramientas y objetos que podrían estar relacionados con los hechos
La Policía Local de Mairena del Aljarafe ha detenido a dos hombres como presuntos autores de un robo con fuerza en una gasolinera situada en la Ciudad Expo, tras recibir una alerta a través del Servicio de Emergencias 112 Andalucía.
Según ha informado el Ayuntamiento, el aviso advertía de que varias personas estaban causando daños en las máquinas de limpieza del establecimiento durante la madrugada del pasado 19 de agosto. Al llegar al lugar, los agentes localizaron a dos individuos e intervinieron diversas herramientas y objetos que podrían estar relacionados con los hechos. Asimismo, comprobaron la rotura de candados en cuatro máquinas de limpieza.
Ante estos hechos, se procedió a la detención de los implicados, quienes fueron trasladados a las dependencias de la Policía Local, donde se instruyeron las diligencias correspondientes para su puesta a disposición de la autoridad judicial.
- Sevilla contará con nuevos puentes sobre el río Guadalquivir 15 años después y superará la decena
- El Guadalquivir que será a partir de 2026: un nuevo paisaje de oficinas, zonas verdes, viviendas y un hotel de lujo
- Unos turistas de Nueva Zelanda visitan Sevilla y se quedan asombrados con lo que pasa en sus bares: 'Es una locura
- Este es el restaurante de Sevilla en el que puedes comer marisco 'a reventar' por 14 euros: 'Y te hacen la carne al momento
- La avenida de la Cruz Roja cumple tres años peatonalizada con obras sin acabar, más tranquilidad y 'bajada de ventas
- Sale a la venta una nueva promoción de 40 viviendas en el área metropolitana de Sevilla desde 144.000 euros
- Sigue la polémica: el Ayuntamiento investiga el desanclaje de toldos en la Avenida de la Constitución
- Las últimas jarras de rebujito del año: estas son las fechas de las ferias de la provincia de Sevilla