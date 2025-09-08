Dos detenidos tras un robo con fuerza en una gasolinera de Ciudad Expo

La Policía Local de Mairena del Aljarafe ha detenido a dos hombres como presuntos autores de un robo con fuerza en una gasolinera situada en la Ciudad Expo, tras recibir una alerta a través del Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

Según ha informado el Ayuntamiento, el aviso advertía de que varias personas estaban causando daños en las máquinas de limpieza del establecimiento durante la madrugada del pasado 19 de agosto. Al llegar al lugar, los agentes localizaron a dos individuos e intervinieron diversas herramientas y objetos que podrían estar relacionados con los hechos. Asimismo, comprobaron la rotura de candados en cuatro máquinas de limpieza.

Ante estos hechos, se procedió a la detención de los implicados, quienes fueron trasladados a las dependencias de la Policía Local, donde se instruyeron las diligencias correspondientes para su puesta a disposición de la autoridad judicial.