La Diputación reivindica que el barrio del Quarto entre en la aceleradora de proyectos de Andalucía para reducir plazos

El nuevo Barrio del Quarto, uno de los grandes proyectos urbanísticos pendientes en la provincia de Sevilla, prevé 5.500 nuevas viviendas, la mitad de ellas protegidas, así como 100.000 metros cuadrados de usos terciarios (oficinas y comercios) y 65 hectáreas de zonas verdes (el doble que el Parque de María Luisa). Tiene su horizonte más optimista de inicio de obras en 2027. El proyecto supondrá un nuevo impulso a la zona sur de la capital hispalense -ya que el nuevo desarrollo se asentará sobre 164 hectáreas ubicadas entre Bellavista y el Canal del Guadaíra y Fuente del Rey- , que requiere, según la Diputación de Sevilla -promotora del proyecto y titular de los suelos-, de mecanismos que permitan que se desarrolle con agilidad y reducir los plazos.

Para ello, la institución provincial ha registrado una petición formal en la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla con fecha 21 de agosto para que asigne el nuevo Barrio de Cuarto a la Unidad Aceleradora de Proyectos (UAP), un mecanismo impulsado por la Junta de Andalucía con el objetivo de agilizar proyectos estratégicos para la comunidad que sean además "generadores de riqueza". De este modo, la administración que preside Javier Fernándezpide al consistorio hispalense que dé prioridad sobre otras actuaciones a este desarrollo urbanístico y residencial ante el Gobierno regional.

Una de las principales motivaciones para llevar a cabo esta solicitud, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, es la necesidad de impulsar la construcción de VPO frente a la escalada de precios de los últimos años y las dificultades de la mayor parte de la ciudadanía a la hora de acceder a una vivienda. De hecho, la Diputación está centrando desde hace meses sus esfuerzos en este sentido, con otra propuesta también enfocada a este fin, que tiene como objetivo incentivar la promoción de este tipo de viviendas pero con una condición: los precios de alquiler no pueden superar los 350 euros de renta mensual y en el caso de las operaciones de venta el máximo está fijado en 115.000 euros, una iniciativa para la que también ha pedido ayuda, en este caso económica, a la Junta.

Alta demanda de VPO

"Por el presente oficio se remite a esa Gerencia la Memoria-Propuesta para la asignación del desarrollo urbanístico del Barrio de Cuarto a la Unidad Aceleradora de Proyectos (UAP), junto con la documentación gráfica y urbanística complementaria. La memoria fundamenta el encaje jurídico en el artículo 8.5 del Decreto-ley 4/2019 (Opción A), detalla los parámetros urbanísticos, el cronograma previsto y la justificación social y económica de la actuación, destacando la elevada demanda acreditada de vivienda protegida en la ciudad de Sevilla", detalla el documento remitido a la Gerencia.

Para ello, ha adjuntado el plano de situación general del proyecto, así como el del ámbito de actuación, "con delimitación de los sectores SUS-DBP-03, SUS-DBP-04 y el Plan Especial del Cortijo de Cuarto", así como los documentos de información urbanística (PGOU de Sevilla). "Con esta documentación se acredita que el desarrollo proyectado es plenamente compatible con el PGOU de Sevilla (2006), no requiere innovación alguna y atiende a las determinaciones establecidas para el ámbito", concluye la petición.

Situación del proyecto

El diseño del nuevo Barrio del Quarto se planteó con el objetivo de coser un conjunto deslabazado de barrios que se fueron ejecutando a lo largo de los años entre Sevilla y Dos Hermanas. Bellavista, Fuente del Rey o más recientemente Isla Natura han conformado zonas residenciales aisladas, sin las necesarias dotaciones de equipamientos, sin suficientes espacios libres y con carencias de movilidad.

La tramitación urbanística para hacer el proyecto realidad es compleja -de ahí surge la petición realizada a Urbanismo-, aunque la Diputación de Sevilla ha fijado una primera hoja de ruta destinada a la recuperación y adecuación de una inmensa zona verde ya existente. Un conjunto de 70 hectáreas, un tamaño superior al Alamillo, entre las que se encuentran el Cortijo del Cuarto, la ermita de Valme o todo el corredor del Guadaíra, que aspiran a convertirse en el "pulmón verde" del sur de Sevilla. Para llevarlo a cabo, la administración provincial trabaja en la captación de fondos europeos que permitan dar un paso más e incluso realizar adecuaciones parciales de la zona para favorecer su uso, como senderos, o elementos de mobiliario urbano

Este plan tendrá un primer hito que será la configuración de un gran humedal en los terrenos que se encuentran junto a la sede de la Policía donde ya se producen acumulaciones de agua y que conforma uno de los espacios que los colectivos ecologistas reclaman que se conserve de forma adecuada. El mismo sistema de reutilización de las aguas regeneradas va a permitir configurar este nuevo espacio incluso antes de que se produzca el desarrollo urbanístico.

En esta misma línea, y tras la fase de exposición pública que se ha abierto en avance del proyecto del barrio del Quarto por Sevilla Activa, la Diputación trabaja en un plan para la conservación del acebuchal cercano al barrio de Fuente del Rey, ubicado en Dos Hermanas. Si en un primer diseño esa zona quedaba incluida dentro del desarrollo residencial, el plan final va a acotar un área de protección reduciendo así el número de viviendas en esa zona.