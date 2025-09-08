Quién es quién en las elecciones a rector de la Universidad de Sevilla

Después de 10 años en su cargo, el rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, ha presidido este sábado su última apertura de curso. Entre el público, algunos de los miembros de las candidaturas para sustituirlo tomaban notas en su teléfono de lo que decía el rector, la viceconsejera de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta, Lorena Garrido, o el secretario general de Universidades del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Francisco García.

Este mes comienza el proceso para elegir el nombre del nuevo rector o rectora de la Universidad de Sevilla. La primera votación será el 30 de octubre, y si fuera necesaria una segunda vuelta, esta se celebrará el 10 de noviembre. A las urnas están llamados el personal docente e investigador, los estudiantes y el personal técnico de gestión y administración y servicios.

Un cambio legal introducido por la LOSU hará que esta sea la primera vez desde 2007 que todos los miembros de la comunidad universitaria se encuentran en el censo electoral. Hasta ahora, cada institución podía elegir entre el sufragio universal ponderado y un sistema claustral, por el que se decantó la Universidad de Sevilla. Sin embargo, el Gobierno central ha desterrado esta opción imponiendo solo la primera.

Los miembros de la comunidad universitaria de la Hispalense tendrán que decidir entre seis nombres, cuatro de ellos surgidos del equipo del propio Castro y dos alternativos. Los que fueran miembros del actual Consejo de Gobierno de la institución han ido abandonando sus cargos directivos en la Hispalense después de haber anunciado sus candidaturas.

Los candidatos

María Ángeles Gallego La última en anunciar su renuncia para presentarse ha sido la catedrática del Departamento de Administración de Empresas y Marketing, María Ángeles Gallego. Actualmente formaba parte del equipo del rector como directora del Centro de Formación Permanente de la US. Gallego apuesta por una "transformación" que, en su opinión, ha sido "frenada por inercias y estructuras ineficientes, pero se ha creado el clima social necesario para que, en este momento y entre todos, podamos conseguirla".

José Luis Gutiérrez El primer catedrático en manifestar su voluntad de relevar a Castro fue el actual decano de la Facultad de Odontología, José Luis Gutiérrez. Quien fue gerente del SAS cuenta con el apoyo de sectores más progresistas al tiempo que genera cierto rechazo en otros. Medalla de Oro del Colegio de Dentistas de Sevilla, es uno de los más críticos con la dirección actual y presentó su candidatura en la conferencia de decanos y directores de la Universidad de Sevilla.

Pastora Moreno También cercano al PSOE iba a presentar su candidatura Manuel Marchena, que la tuvo que retirar por no cumplir con los requisitos. Sin embargo, ha mostrado su apoyo público a la candidatura de la catedrática de Redacción Periodística, Pastora Moreno. Esta outsider aboga por aportar "cambio y renovación" en la cúpula de la Universidad de Sevilla, donde hay personas que llevan más de tres lustros en sus cargos.

Ana López Aunque se habló de la posibilidad de aliarse con Gutiérrez, también concurrirá a las elecciones de forma independiente la exvicerrectora de Servicios Sociales, Campus Saludable, Igualdad y Cooperación, Ana López. Fuentes universitarias consultadas por El Correo de Andalucía señalan que la catedrática en Metodología de las Ciencias del Comportamiento, del Departamento de Psicología Experimental, contaría con el apoyo de los sindicatos universitarios por su trabajo durante el mandato de Castro.

Carmen Vargas La línea más continuista la representa la vicerrectora de Proyección Institucional e Internacionalización, Carmen Vargas. La candidata "aparentemente más oficialista", catedrática de Microbiología, ha sido una de las responsables del papel más internacional que ha tenido la Hispalense en los últimos años, en los que ha tejido vínculos con numerosas universidades europeas. Esta ventaja hace también que se encuentre enfrente a aquellos sectores descontentos con la directiva actual, quizás más que sus hasta ahora compañeros.