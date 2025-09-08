Turismo
Intensifican el control de registros en viviendas de uso turístico y establecimientos de hospedaje en Sevilla
La Policía Nacional asegura que la mayoría cumple con el registro de clientes, aunque todavía hay numerosas denuncias
La Policía Nacional está llevando a cabo un seguimiento en hoteles, hostales, apartamentos y, especialmente, en viviendas de uso turístico, para comprobar el cumplimiento de las obligaciones de registro y comunicación de viajeros establecidas en el Real Decreto 933/2021.
Dicha normativa, en vigor desde el 2 de diciembre de 2024, obliga a los responsables de establecimientos de hospedaje y alquiler de vehículos a registrar la información de sus clientes a través de la nueva aplicación de hospedajes, dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad.
En un comunicado, la Policía informa que la mayoría de los establecimientos cumplen correctamente con el procedimiento, aunque todavía se detectan incumplimientos que han derivado en numerosas denuncias. Estas infracciones pueden acarrear sanciones de distinta gravedad contempladas en la Ley Orgánica 4/2015 de Seguridad Ciudadana, incluida la clausura temporal de los establecimientos infractores.
La Policía Nacional recuerda la importancia de respetar estas obligaciones, esenciales para garantizar la Seguridad Ciudadana, y continuará reforzando los controles durante todo el periodo estival.
