Movilidad
Interrumpida la circulación en la línea C4 de Cercanías Sevilla por trabajos en la infraestructura
La incidencia responde a trabajos programados en la zona, lo que ha obligado a detener temporalmente la circulación de trenes
La circulación de trenes en la línea C4 de Cercanías Sevilla estuvo interrumpida este jueves desde las 20.40 horas hasta las 21.05 horas debido a una incidencia en la infraestructura detectada en el tramo de La Negrilla, según han informado fuentes del servicio ferroviario.
La incidencia responde a trabajos programados en la zona, lo que ha obligado a detener temporalmente la circulación de trenes. Técnicos de mantenimiento solucionaron la situación en un término de media hora y se pudo restablecer el tráfico ferroviario.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Sevilla contará con nuevos puentes sobre el río Guadalquivir 15 años después y superará la decena
- El Guadalquivir que será a partir de 2026: un nuevo paisaje de oficinas, zonas verdes, viviendas y un hotel de lujo
- Unos turistas de Nueva Zelanda visitan Sevilla y se quedan asombrados con lo que pasa en sus bares: 'Es una locura
- Este es el restaurante de Sevilla en el que puedes comer marisco 'a reventar' por 14 euros: 'Y te hacen la carne al momento
- La avenida de la Cruz Roja cumple tres años peatonalizada con obras sin acabar, más tranquilidad y 'bajada de ventas
- Sale a la venta una nueva promoción de 40 viviendas en el área metropolitana de Sevilla desde 144.000 euros
- Sigue la polémica: el Ayuntamiento investiga el desanclaje de toldos en la Avenida de la Constitución
- Las últimas jarras de rebujito del año: estas son las fechas de las ferias de la provincia de Sevilla