Movilidad

Interrumpida la circulación en la línea C4 de Cercanías Sevilla por trabajos en la infraestructura

La incidencia responde a trabajos programados en la zona, lo que ha obligado a detener temporalmente la circulación de trenes

Retrasos en las líneas de Cercanías.

Retrasos en las líneas de Cercanías. / El Correo

El Correo

El Correo

Sevilla

La circulación de trenes en la línea C4 de Cercanías Sevilla estuvo interrumpida este jueves desde las 20.40 horas hasta las 21.05 horas debido a una incidencia en la infraestructura detectada en el tramo de La Negrilla, según han informado fuentes del servicio ferroviario.

La incidencia responde a trabajos programados en la zona, lo que ha obligado a detener temporalmente la circulación de trenes. Técnicos de mantenimiento solucionaron la situación en un término de media hora y se pudo restablecer el tráfico ferroviario.

