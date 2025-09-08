Interrumpida la circulación en la línea C4 de Cercanías Sevilla por trabajos en la infraestructura

La circulación de trenes en la línea C4 de Cercanías Sevilla estuvo interrumpida este jueves desde las 20.40 horas hasta las 21.05 horas debido a una incidencia en la infraestructura detectada en el tramo de La Negrilla, según han informado fuentes del servicio ferroviario.

La incidencia responde a trabajos programados en la zona, lo que ha obligado a detener temporalmente la circulación de trenes. Técnicos de mantenimiento solucionaron la situación en un término de media hora y se pudo restablecer el tráfico ferroviario.