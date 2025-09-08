Los mantecados y dulces costarán más caros esta Navidad por la "desenfrenada" subida de almendra y chocolate

Si el año pasado la campaña de producción de los mantecados y polvorones de Estepa, el dulce más tradicional de Navidad, estuvo marcada por la sequía, en la de este 2025 preocupan especialmente los altos precios de ingredientes fundamentales para su elaboración, como son la almendra y el chocolate, además de la falta de mano de obra, un problema que ya se ha encontrado esta industria en años anteriores, como señala a El Correo de Andalucía el presidente del Consejo Regulador, José María Fernández.

En este sentido, ha recordado que en los últimos años los incrementos han estado en esta línea. "Hay que tener en cuenta que la almendra está en torno un 35% más cara que en 2024, dependiendo de la variedad, mientras que el chocolate incluso está triplicando su precio con una subida desenfrenada", enfatiza, al tiempo que los salarios crecen: "es necesario repercutir aunque sea una pequeña parte para que nuestras fábricas puedan seguir funcionando", .

El Consejo Regulador de las IGP “Mantecados de Estepa” y “Polvorones de Estepa” ha anunciado este lunes a través de su página web el arranque de la nueva campaña de producción de mantecados y polvorones en las 18 fábricas amparadas bajo su sello de calidad. "Con ello, la ciudad de Estepa se prepara, un año más, para convertirse en el corazón de la Navidad", ha subrayado.

Al igual que en años anteriores, la producción se situará en el entorno de los 15 o 16 millones de kilos. "Desde pandemia el mercado se ha ido recuperando y ya hace unos años que la cantidad es estable, algo que para el sector es satisfactorio", subraya.

Empleo femenino

Así, abunda en que la campaña 2025 se presenta marcada por factores externos, como el incremento de materias primas esenciales (almendra y chocolate, principalmente) y la subida en los salarios recogida por convenio. "A esto se suma la dificultad que, al igual que otros sectores, experimenta la industria en la búsqueda de mano de obra suficiente para cubrir las necesidades de campaña", ha indicado en su web. "No solo nos pasa a nosotros, pero se agudiza en las zonas rurales como la nuestra, donde este año además nuestra campaña coinciden con un buen año para la aceituna, que también se va a encontrar problemas", augura.

No hay que olvidar que el mantecado y el polvorón, suponen un bastión importante para el empleo y la economía, no sólo de Estepa, sino del resto de la comarca, dando empleo directo a más de 2.000 personas, casi en su totalidad mujeres, ocupando puestos tanto de personal de fábrica, como de responsabilidad, lo que refuerza su papel dentro de la industria.

Aumento de los precios

"Aun así, desde el Consejo Regulador se quiere subrayar el esfuerzo constante de nuestras empresas para que estos incrementos repercutan lo mínimo posible en el consumidor", han destacado. La subida media prevista será de entre un 5% y un 7%, según la variedad, "situándose muy por debajo de la que experimentarán otros dulces navideños". Esto refleja, un año más, "el compromiso de nuestras fábricas -que no son grandes multinacionales, sino empresas familiares y locales- con ofrecer la mejor relación calidad-precio del mercado".

Fernández ha señalado que su compromiso es "que las familias puedan seguir disfrutando de los auténticos Mantecados y Polvorones de Estepa, con la mejor calidad y al mejor precio posible. Son parte de nuestra identidad, y queremos que sigan estando presentes en todas las mesas navideñas".