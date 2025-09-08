De edificio residencial a apartamentos: luz verde de Urbanismo a otro proyecto turístico junto al Altozano en Triana

Un nuevo proyecto de apartamentos turísticos se sumará a la amplia oferta ya existente en Triana. La Gerencia de Urbanismo, en la reunión de su Comisión Ejecutiva de este martes, aprueba conceder una licencia para transformar un edificio ubicado en el número 16 de la calle San Jorge, a pocos metros del Puente de Triana y la Plaza del Altozano, y convertirlo en seis apartamentos turísticos. En el último año, las inscripciones de este tipo de alojamientos han crecido un 20% en el último año, y semana a semana siguen llegando más solicitudes para que viviendas y locales se conviertan en habitaciones para turistas.

En este caso, la licencia concedida por la Gerencia de Urbanismo no implica obras. Actualmente, este edificio consta de tres plantas con uso residencial y un local sin uso en la planta baja, y lo que se aprueba es un cambio de uso a hospedaje, manteniendo el local de la planta baja sin uso.

Apartamentos turísticos en la calle San Jorge de Triana, junto al Altozano / Jorge Jiménez

Justamente, en el edificio de al lado, en el número 14, ya están los San Jorge Suites Triana, de forma que la esquina prácticamente se completaría de apartamentos turísticos. Y enfrente, en el número 23, también están los Suites Triana Sevilla Apartments. Avanzando por la calle San Jacinto, ya están en marcha las obras de dos proyectos cercanos a la parroquia que suman en total 67 apartamentos turísticos. Uno de ellos, en el número 62, tendrá 54 apartamentos turísticos con piscina y cafetería en planta de cubierta. Y otro, unos 13. No muy lejos, en la calle Ruiseñor, también se trabaja en un edificio para rehabilitarlo y transformarlo en esos alojamientos.

Seis edificios para apartamentos turísticos en el centro

El visto bueno de Urbanismo de esta semana se suma a los dados la semana anterior, concetrados principalmente en el Casco Antiguo. Tanto el centro como Triana son zonas en las que ya no se pueden inscribir más viviendas turísticas con la regulación vigente, pero sí se permiten apartamentos.

El pasado martes el Gobierno de José Luis Sanz aprobó dar continuidad a los trámites administrativos. En concreto, se concedió la calificación ambiental para la actividad de apartamentos turísticos en el número 13 de la calle Mata y proseguir los procesos de calificación ambiental en marcha en el número 56 de la calle Gravina, en el número 23 de la calle García de Vinuesa, en el número 3 de la calle Granada, en el número 11 de la calle Harinas y en el número 10 de la calle San Luis. En Sevilla Este, también se da continuidad a las actuaciones en el número 14 de la calle Casiodoro de Reina.

Este verano, en agosto, también ha habido trámites que han seguido su curso. Por ejemplo, se concedió la calificación ambiental a un edificio en la calle Torero Manolo Vázquez esquina con Gregorio Cabeza Rodríguez, en el número 12 de la calle Atienza, en el número 9 de la calle Juan Pérez de Montalbán, en el número 10 de la calle Ruiseñor o en el número 56 de la calle Teodosio.

Los apartamentos turísticos no dejan de crecer. En los primeros siete meses del mes, desde enero hasta julio de este 2025, se inscribieron en el Registro de Turismo de la Junta de Andalucía 54 apartamentos turísticos, de manera que se rondan ya los 400 establecimientos y superan ampliamente las 10.500 plazas tras la incorporación de 1.075 camas más. Ya en 2024 se incorporaron a la oferta de apartamentos turísticos un total de 76, con ocho bajas, de manera que el incremento anual alcanzó el 26,05%. Se llegó así a los 329 apartamentos turísticos en total a finales de diciembre con 9.665 plazas, al sumar 1.660 plazas más y retirarse 160. Sin embargo, en apenas siete meses de este 2025, la mitad del año, ya se llegó a los 54 establecimientos más, por lo que la cifra registrada el año pasado se va a rebasar con creces desde agosto hasta diciembre.