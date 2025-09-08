Una pareja británica elige Sevilla para su primera escapada y se queda sin palabras con lo que ve: "Necesitaba impresionarla"

Solo en el mes de julio, Sevilla capital recibió casi 288.000 turistas, lo que mantiene la tendencia al alza de la ciudad, con un crecimiento del 4% con respecto al mismo periodo del año anterior. Así, el territorio hispalense continúa siendo uno de los destinos favoritos del turismo tanto nacional como internacional, con millones de visitantes que acuden cada año a descubrir sus encantos. Y entre estos visitantes, se encuentran Jack Ling y Phoebe, dos británicos que han escogido Sevilla para su primer viaje en pareja y han quedado sorprendidos con lo que han encontrado: "Necesitaba impresionar a mi novia y esta ciudad lo logró".

Así lo ha relatado el joven en el prestigioso diario británico 'The Times', en el que ha explicado que su pareja y él comenzaron su relación hace cuatro meses y, para aprovechar las vacaciones de verano, escogieron Sevilla como viaje "ideal". "Cuando buscaba destinos románticos, recordé un viaje que hice a Sevilla unos años antes y decidí que la ciudad andaluza cumplía todos mis requisitos", ha señalado.

Tal y como ha recalcado, acudió a Sevilla atraído por sus cañas de cerveza en "plazas bordeadas de casas con fachadas de tonos pastel", sus lugares históricos dignos de ser visitados por "Cupido" y sus calles adoquinadas "perfectas para pasear de la mano". "Si las tapas de primera nos incapacitan, también hay carruajes de caballos, así como la oportunidad de remar en barca por la encantadora Plaza de España", ha añadido.

El "paraíso" de Sevilla que visitaron los jóvenes turistas

Durante su visita, los jóvenes acudieron a los jardines del Alcázar, donde se vieron "eclipsados" por sus fuentes con arcos, sus "imponentes" palmeras y sus pavos reales. "La joya de la corona de Sevilla es el Alcázar", ha relatado el joven, que asegura que su pareja, una aficionada a la historia, "chilló más que nunca" ante la belleza del entorno. "Entiendo por qué. Este fuerte convertido en residencia real es un palimpsesto de piedra, cuyas capas son un testimonio de siglos de cultura", ha recalcado.

Una pareja británica elige Sevilla para su primera escapada y se queda sin palabras con lo que ve / The Times

Durante su visita, la pareja se vio sorprendida por la belleza de La Giralda, donde disfrutaron de una "puesta de sol fundida con los oídos llenos del repique de campanas". "Paseamos por el Parque de María Luisa, un paraíso botánico repleto de periquitos, y nos detuvimos en un monumento al escritor del siglo XVI Miguel de Cervantes", ha continuado narrando el joven sobre este viaje que les llevó también a visitar Plaza Pelícano, "el corazón cultural palpitante de la ciudad" y a disfrutar de un paseo en coche de caballos.

La pareja británica, enamorada de Sevilla tras su visita

"Reservé una comida a cinco minutos a pie en el Hotel Alfonso XIII, que ofrece el glamour de antaño y la oportunidad de ver a los llamados 'pijos', estos tipos de la alta sociedad que visten tweed en invierno, pero cuando hace calor mudan la piel para revelar vestidos florales y pantalones chinos que dejan ver sus tobillos descalzos", ha señalado.

Además, visitaron otro de los emblemas de Sevilla, el restaurante De la O, donde probaron su "bacalao con salsa de tinta de calamar en una tranquila terraza junto al río Guadalquivir, cuya superficie se tiñe de plata por las luces de la ciudad". Una experiencia que logró conquistar a la pareja y de la que, al finalizar, solo podían expresar "cuánto amo Sevilla".