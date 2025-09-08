Sevilla mantiene cerrados los parques del Tamarguillo y Miraflores y los Jardines del Alcázar por la gripe aviar

Los parques del Tamarguillo y Miraflores y los Jardines del Alcázar siguen cerrados y sin fecha programada de apertura. La aparición de más aves muertas por gripe aviar la semana pasada en varios parques de la ciudad llevó al Ayuntamiento de Sevilla a tomar la decisión de cerrar las puertas de los Jardines del Alcázar y el parque de Miraflores, ambos de manera preventiva, mientras que el del Tamarguillo con un foco activo declarado de gripe aviar. "No queremos alarmar a todo el mundo cerrando todos los parques", afirmó el pasado viernes la delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón. Según transmiten fuentes municipales a este periódico, durante el fin de semana no se ha producido ninguna novedad y hasta el momento no se ha tenido constancia de la muerte de ningún ave más.

Mientras tanto, la Consejería de Salud está trabajando con los ayuntamientos afectados sobre un protocolo de actuación, ya que la gripe aviar se sigue extendiendo con nuevos focos y por el espacio Natural de Doñana. Será este martes cuando Salud apruebe un protocolo para asesorar a los municipios sobre cómo afrontar la reapertura de parques cerrados.

Este lunes, la Consejería de Medio Ambiente ha confirmado otros dos focos más en aves silvestres (además del primero detectado el pasado viernes) y se ha activado el nivel 2 del protocolo de prevención ante el riesgo de gripe aviar en aves silvestres. El primer foco fue localizado en el término municipal de Aznalcázar y se han localizado otros dos focos en el municipio de Hinojos, en el paraje Caño Cardales y en una de las lagunas de la localidad.

En Sevilla, según informó Rincón, el brote de gripe aviar del Tamarguillo tiene una "patogenicidad bastante alta", tras conocer los resultados de las pruebas practicadas a gansos muertos en este entorno. El Consistorio decretó "el cierre preventivo" del parque de Miraflores y los Jardines del Alcázar "hasta que se determinen las causas de estos fallecimientos". En el caso del Real Alcázar, los servicios de mantenimiento encontraron el pasado miércoles a primera hora "los cuerpos sin vida de una hembra de pava real adulta y un pato", según informaron fuentes municipales. Esto ha implicado la suspensión del espectáculo Las noches de los jardines del Alcázar que se vienen celebrando en este monumento.

En lo referente al parque de Miraflores, también localizaron tres gansos muertos, "motivo por el cual este espacio permanecerá cerrado temporalmente de manera preventiva mientras se retiran los animales y se evalúa la situación con la Junta de Andalucía", explicaron desde el Consistorio. "Igualmente, el Ayuntamiento tiene conocimiento de que han aparecido más de 20 aves muertas en el Centro de Educación Ambiental (CEAM) de Miraflores, por lo que se ha recomendado a los usuarios del CEAM que no se acerquen a esta zona".

Seguimiento a 25 personas

La consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, ha explicado este lunes que desde la Junta de Andalucía se está llevando a cabo el seguimiento de 25 personas que han estado en contacto con aves muertas o con muestras de aves muertas por gripe aviar, recordando que el contagio en humanos es "improbable". En declaraciones a los medios durante una visita a La Línea de la Concepción, Rocío Hernández ha afirmado que "no se ha detectado ningún caso de transmisión a humanos" y que "ahora mismo" hay tres focos localizados en el Parque del Tamarguillo en Sevilla, en una granja de aves de corral en Huelva y un ave en Aznalcázar (Sevilla), además de estar en investigación otro caso en Málaga.

Son focos, como ha dicho la consejera, que "estamos vigilando", y donde están trabajando conjuntamente las consejerías de Medio Ambiente, de Agricultura y la suya, de Salud, que se encarga de "la vigilancia en la salud humana", es decir, en aquellas personas que hayan estado en contacto con aves infectadas con esta enfermedad.

En ese sentido, ha indicado que a estas personas se les explica los síntomas que deben vigilar y que deben comunicar en caso de que aparecen, además de hacer PCRs a quienes hayan podido estar en contacto con esas aves muertas. De momento, ha indicado, "todas las muestras dan negativas". La consejera de Salud ha lanzado un mensaje de tranquilidad porque "es muy improbable que la gripe aviar se transmita a las personas", asegurando que "no hay ningún caso descrito y la transmisión persona a persona tampoco está descrita".