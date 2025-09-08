Los bares de Sevilla Este y Pino Montano pagarán entre 80 y 90 euros más por trimestre con la nueva tasa de basura

En 2026 nadie en Sevilla se escapará de pagar más por la basura generada y por no reciclar. Viviendas, zapaterías, joyerías, restaurantes, fruterías, discotecas, colegios u hoteles se verán obligados a afrontar una cuota mayor a la de este año cuando entre en vigor la nueva tasa de basura que implantará el Gobierno de José Luis Sanz, obligado por una ley nacional, con una serie de porcentajes que hacen distinción tanto por la categoría del edificio o local en cuestión como por el tamaño o, sobre todo, el distrito en el que se encuentre. A nivel general, Los Remedios, Bellavista y Triana son los tres distritos que van a experimentar una mayor subida trimestral, según consta en el borrador que los populares pretenden aprobar con el visto bueno de alguno de los demás grupos municipales.

El delegado de Hacienda, Juan Bueno, presentó a finales de julio el anteproyecto de Ordenanzas Fiscales para 2026, para recabar sugerencias de la oposición antes de iniciar el trámite formal este mes de septiembre, de manera que puedan entrar en vigor el 1 de enero. Y una de las principales novedades es esta polémica tasa de basura -ha sido muy criticada por el PP por tener que ejecutarla y por el resto de grupos y el Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS) por cómo se va a ejecutar- que busca recaudar en total una cantidad de 40 millones de euros. El Ayuntamiento ha estado cubriendo hasta el momento este pago, que era de 10 millones, pero al no poder asumirlo más con la entrada de la modificación de la Tasa de Basuras impuesta por la Ley estatal 7/2022, se ha visto obligado a repercutirlo en los ciudadanos.

Los distritos Este-Alcosa-Torreblanca y Norte, por tamaño de población y cantidad de negocios, son donde más habitantes se van a ver afectados, aunque no son los que experimentan una subida mayor ni los que van a tener que pagar más. En el caso de los locales dedicados a ocio y hostelería (como bares, restaurantes, discotecas, etc), con una superficie de entre 101 m2 y 200 m2, existe una cuota trimestral fija de 228,21 euros, pero la variable es la que genera diferencias notables según el distrito. En Sevilla Este, los bares pagarán trimestralmente 234,84 euros, que son 84,84 euros más que en 2025. Precisamente serán los que pagarán menos. En el distrito Norte, por ejemplo, la cuota trimestral será de 239,67 euros, unos 89,67 euros más.

En Los Remedios, los bares pagarán hasta 256,52 euros al trimestre (106,52 euros más), en Bellavista unos 248,86 euros (98,86 más), en Triana unos 243,39 euros (93,39 más), en el distrito Sur hasta 241,08 euros (91,08 más) o en San Pablo-Santa Justa unos 240,90 euros (90,90 euros más). Por debajo de los 90 euros de incremento anual están los restaurantes de Nervión, que pagarán 239,55 euros (89,55 más), en Cerro Amate unos 235,63 euros (85,63 más), en Casco Antiguo unos 238,79 (88,79 más) y en Macarena 235,32 euros (85,32 más).

Basura acumulada alrededor de unos contenedores de basura en Sevilla / Jorge Jiménez

Los locales de Los Remedios, más de 200 euros por trimestre

En el caso de los locales comerciales en general (como zapaterías, tienda de comestibles, joyerías, confecciones, fruterías, etc), el Gobierno local divide entre aquellos con superficie de entre 20 m2 y 100 m2 y entre 201 m2 y 300 m2. Para los primeros, existe una cuota trimestral de 95,09 euros. Los que menos pagarán serán los de Este-Alcosa-Torreblanca (101,72 euros), con una subida de 39,22 euros, y los que más los de Los Remedios (123,40 euros), con una subida de 60,90 euros.

En cambio, los que más pagan son los que tienen una superficie de entre 201 m2 y 300 m2. Estos tendrán que pagar hasta 100 euros más de cuota fija, unos 190,18 euros. Los de Este-Alcosa-Torreblanca vuelven a ser los que menos pagan por trimestre sumando la cuota variable, 196,81 euros en total, con una subida de 71,81 euros más este próximo año. Y los locales de Los Remedios, los que pagan más, llegando a los 218,49 euros en total, con una subida de 93,49 euros.

Con estos dos tamaños, tras Los Remedios en el ranking están Bellavista-Palmera (de 115,74 a 210,83 euros por trimestre) y Triana (de 110,27 a 205,36 euros), y después vendrían San Pablo-Santa Justa (de 107,78 a 202,87 euros) y Sur (de 107,96 euros a 203,05).

Los distritos de Bellavista y Triana siguen a Los Remedios como los que más tasa de basura tendrán que pagar

Los hoteles y hoteles-apartamentos de dos y tres estrellas, con capacidad de 80 plazas, tienen una cuota fija de 894,40 euros, y la tasa oscilará desde los 901,03 de Este-Alcosa-Torreblanca hasta los 922,71 euros de Los Remedios, con subidas desde los 313,03 euros hasta los 334,71 que tendrán que pagar de más los de Los Remedios de un año a otro. Las grandes superficies comerciales, de entre 6.501 m2 y 10.000 m2, tendrán una cuota fija de 12.931,90 euros y con subidas de más de 4.400 se llegará a pagar en total 12.960,21. Los autoservicios de alimentación tendrán una cuota fija de 958,48 euros y pagarán según el distrito más de 986. Y los centros docentes sin internado ni comedor y con 450 plazas pagarán una cuota fija trimestral de 274,50 euros y alcanzarán hasta 302,81.

Para las viviendas con un consumo de agua normal, se ha tomado para hacer el cálculo el consumo medio de una vivienda al bimestre, que es aproximadamente según Emasesa de 13 euros. La cuota fija bimestral será de 23,73 euros, alcanzando los 28,15 en Sevilla Este o los 42,60 en Los Remedios. Las diferencias de un año a otro oscilan desde los 15,15 euros más hasta los 29,60 euros según el distrito.

¿Qué es la tasa de basura y cómo se calcula?

La tasa de basura comprende la gestión de residuos urbanos que se generen o que puedan generarse, tanto en viviendas y edificaciones cuyo uso sea residencial, como en alojamientos, edificios, locales, establecimientos, superficies e instalaciones de cualquier clase en los que se ejerzan directa o indirectamente actividades económicas de todo tipo, empresariales, profesionales y artísticas, así como la prestación de servicios por parte de las administraciones públicas u otras entidades que no actúen con carácter empresarial.

En concreto, este impuesto viene determinado por la Ley 7/2022 de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular y la Ley 3/2023, de 30 de marzo, de Economía Circular de Andalucía. Lo que ha cambiado para que repercuta en los ciudadanos es que Europa obliga a pagar un tributo a los países por no reciclar y, según achaca el Gobierno de Sanz, el Estado pasa este pago a los ayuntamientos.

Basura acumulada en una calle de Sevilla. El Ayuntamiento pondrá en 2026 una nueva tasa / EUROPA PRESS

Para calcular el coste total, el Ayuntamiento suma dos variables. Hay una cuota fija y a esta se le suma una variable que representa el coste de la gestión de la cantidad de residuos municipales recogidos por Lipasam y el tipo de residuos y sistema de recogida usado en cada distrito. Así se obtiene un Índice de Residuos Urbanos Generados (IRUG), reflejo del comportamiento medioambiental de un distrito y de los principios de pago por generación y de quien contamina paga. Este se divide entre el número de inmuebles o instalaciones dados de alta en la tasa en el correspondiente distrito y se consigue esa cuota variable.

El Gobierno municipal considera que así se logra que sea proporcional y vaya ligada la tasa a la actividad de los ciudadanos. Por eso, por ejemplo, en Sevilla Este se paga menos, por ser una zona más moderna, más poblada y donde hay más facilidad para reciclar, a diferencia de Triana o Los Remedios donde hay más dificultad, explican a este periódico fuentes municipales. Entran en juego condicionantes como que haya establecimientos grandes que generen muchos residuos. Mientras tanto, al no lograr aplicarla ya en 2025 porque no logró el apoyo del resto de grupos, el Consistorio se ha encargado de asumir todo el coste e incluirlo dentro del presupuesto, pero es su intención para 2026 no tener que hacer frente a ese pago y que sean los ciudadanos quienes lo hagan.