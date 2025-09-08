Sale a la venta una nueva promoción de 40 viviendas en el área metropolitana de Sevilla desde 144.000 euros

El precio de la vivienda es una de las cuestiones que más preocupan a la ciudadanía, también en Sevilla, donde se ha disparado en los últimos años (casi un 12% en el último año, según datos del portal Idealista). En este contexto, son muchos los compradores que buscan oportunidades tanto entre vivienda nueva como usada para poder hacerse con un nuevo hogar y, para ello, miran más allá de la capital, si bien en el área metropolitana el coste del metro cuadrado también se ha visto incrementado notablemente en los últimos años.

En este contexto, Gilmar Inmobiliaria comercializa una nueva promoción de 40 viviendas, de entre uno y tres dormitorios, en la localidad de Gelves, situada en el Aljarafe sevillano, con precios que parten de los 144.000 euros, según ha indicado la compañía en una nota de prensa. Además, cuenta con "piscina comunitaria, zonas ajardinadas, plazas de aparcamiento en superficie incluidas y áticos con amplias terrazas".

Promoción que comercializa la inmobiliario Gilmar en Gelves. / Gilmar

Jóvenes y nuevas familias

"Esta nueva propuesta, de la mano de Gilmar, llega en un momento especialmente sensible del mercado inmobiliario, marcado por el alza sostenida de precios y las crecientes dificultades para acceder a una vivienda de calidad", ha subrayado la empresa. La promoción, que lleva por nombre Mirador de Sevilla, está pensado para "jóvenes, nuevas familias y compradores que buscan un equilibrio entre entorno, espacio, precio y cercanía a la ciudad”, asegura Manuel Pérez Ponce, responsable de este desarrollo residencial.

En este sentido, la inmobiliaria destaca que los precios de vivienda en Sevilla y su área metropolitana han experimentado una subida continuada en los últimos años, en línea con la tendencia regional y nacional. "En 2025 el precio medio en la capital ha alcanzado los 2.644 euros el metro cuadrado, un incremento interanual del 14,1 %, según el Instituto Nacional de Estadística. En la provincia, municipios del Aljarafe como Gelves muestran valores medios entre 1.700 y 1.920 €/m², con subidas anuales del 7 % al 11 %", destaca.

"En este contexto, propuestas como Mirador de Sevilla, con precios de partida desde 144.000 euros, representan una respuesta tangible a la demanda de vivienda nueva con calidad y buena ubicación", añaden.