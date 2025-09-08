Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una turista cubana, "enamorada" de los sevillanos tras su visita a la ciudad: "Nos han ayudado como si fuéramos familia"

La joven se ha mostrado "ilusionada" con la belleza de la ciudad y la cercanía de sus habitantes

Sarai Bausán García

La cifra de turistas que recorren cada día las principales calles, monumentos y negocios de Sevilla se cuentan por miles, y la inmensa mayoría de ellos coinciden en un mismo sentimiento: la ciudad es hermosa, pero su mayor riqueza son sus propios habitantes y esa forma de ser especial que les hace únicos. Es lo que le ha pasado a Darlyn Morales, una joven cubana que se encuentra de visita por la capital junto a su pareja y que asegura estar "enamorada" de los sevillanos.

"Estoy enamorada de la gente de aquí, nos han ayudado como si fuéramos familia. No sabíamos pagar en el metro y todos se han levantado a ayudarnos", ha señalado la joven sobre uno de los aspectos que más le han cautivado durante sus vacaciones.

Una sensación que ha hecho que tanto Morales como su pareja se sientan "como en casa" durante su estancia en la capital. "Estoy emocionada porque estoy en Sevilla y ya no estoy con los límites que me pongo cuando estoy en otra parte porque aquí la gente tiene arte", ha indicado la colombiana.

La esencia de los sevillanos, el mejor aspecto de la ciudad para esta turista colombiana

"Me siento tan a gusto", ha recalcado la turista a sus miles de seguidores sobre el sentimiento que le despierta la "gente adorable" que se ha cruzado en su camino durante el que es su primer viaje a "esta gran ciudad". "Hace más de 40 grados, pero no importa porque estamos pasándolo genial. Estamos emocionados por estar conociendo una ciudad tan hermosa, tan bonita, con tanta historia y arte, y eso es lo que realmente importa", ha señalado.

Pero no solo les ha conquistado la esencia de sus habitantes y la belleza de cada uno de sus rincones, sino también el precio de sus establecimientos: "Me he pedido unas tostadas con tortilla de patatas y un café con leche y son 4,80 euros. Sevilla nos está enamorando definitivamente".

