Sevilla

Aparecen dos cisnes muertos en los Príncipes y María Luisa: "El brote de gripe aviar está en toda la ciudad de Sevilla"

Pese al hallazgo en estos últimos días de otras dos aves sin vida en estos entornos, desde el Ayuntamiento descartan cerrar al público estos espacios

Patos en el parque de Los Príncipes de Sevilla.

Patos en el parque de Los Príncipes de Sevilla. / Jorge Jiménez / ECA

Sevilla

Otras dos aves más han aparecido muertas en Sevilla en los últimos días. En esta ocasión, un cisne en el parque de María Luisa y otro en el de los Príncipes, según ha informado este martes la delegada Evelia Rincón. De momento se van a analizar a estos animales, aunque el alcalde de la capital andaluza, José Luis Sanz, ha afirmado ya que "el brote de gripe aviar no está en el Alcázar ni en el Tamarguillo, sino en toda la ciudad de Sevilla".

No obstante, desde el Ayuntamiento no se contempla el cierre de estos entornos, más allá de los tres ya clausurados: parques del Tamarguillo y Miraflores y jardines del Alcázar. "Hay que ver la evolución de todo esto, porque no había ocurrido nada en los Príncipes ni en María Luisa en estos últimos días", ha apuntado Evelia Rincón. "Lo que no podemos es privar a los vecinos de todos los parques de la ciudad, porque no en todos ellos hay avifauna".

"Estamos siguiendo a rajatabla, como no puede ser de otra forma, el protocolo que nos manda la Junta Andalucía", ha señalado por su parte José Luis Sanz en rueda de prensa. "Este Ayuntamiento no tiene protocolo contra la gripe aviar, así que hacemos lo que se nos indica desde las consejerías de Salud, de Agricultura y de Medio Ambiente", ha aclarado el edil popular.

Asimismo, el propio Sanz ha querido lanzar "un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía y a los vecinos de Sevilla" sobre este tema: "Lo han dicho las autoridades sanitarias: es prácticamente imposible que se contagie a seres humanos". "Y pido también a otros partidos de la oposición que no se dediquen a crear alarma social con temas tan delicados".

