Una vuelta al cole más limpia: el Ayuntamiento refuerza Lipasam para los entornos de las escuelas públicas

Una vuelta al cole más limpia. Eso es lo que quiere el Gobierno local presidido por José Luis Sanz, que ha reforzado el servicio de Lipasam en los entornos de las escuelas de Sevilla para este curso académico. "Este nuevo plan de choque ha supuesto un incremento en la plantilla de esta empresa municipal de 70 personas más, que van a estar dedicadas a los alrededores de todos los centros educativos públicos de la ciudad", ha detallado este martes el propio Sanz.

"El objetivo es garantizar las mejores condiciones de limpieza y cuidado al regreso a las aulas", ha resumido el alcalde de la capital andaluza durante la rueda de prensa convocada en el CEIP Isbilya, ubicado en Sevilla Este. "Las tareas programadas son muy completas y se concentrarán en los accesos y alrededores de los colegios: desbroces, retirada de pintadas y cartelería, limpieza del mobiliario urbano como papeleras y contenedores, baldeos con agua a presión en las entradas y barridos generales".

"Este dispositivo se extiende a todos los niveles educativos, desde infantil y primaria hasta secundaria, formación profesional y academias, con la meta de que todos los entornos escolares de Sevilla estén a punto para el curso", ha explicado José Luis Sanz. "Este plan de choque no es una limpieza superficial, sino una actuación integral", ha subrayado el edil popular, que ha aclarado que las 70 personas contratadas para este fin "seguirán en la plantilla de Lipasam cuando termine este plan de choque".

La delegada de Limpieza, Evelia Rincón, y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, supervisando las tareas de limpieza frente al CEIP Isbilya. / AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

281 árboles más en los patios

Dentro de este plan municipal se contempla también la plantación de hasta 281 árboles en los patios de 30 colegios. "Esta actuación hará que esos entornos sean mucho más agradables y más sostenibles para nuestros niños, sobre todo de cara a esas altas temperaturas que tenemos durante muchos días ya en la ciudad", ha afirmado el alcalde de Sevilla ante los medios de comunicación.

Esta intervención forma parte de la próxima campaña de plantaciones 2025-2026, "que comenzará durante el mes de noviembre". En ella se plantea sembrar 482 nuevos ejemplares en edificios municipales, 281 de ellos en los patios de varias escuelas públicas de la capital andaluza. "Las especies seleccionadas se han adaptado a las condiciones de cada espacio y se han elegido para diversificar el patrimonio verde municipal. Entre ellas destacan la jacaranda y el almez", informan desde el Ayuntamiento.