Batida del Ayuntamiento contra media docena de bares con veladores ilegales en la Plaza de la Alfalfa

Hasta media docena de bares de la Plaza de la Alfalfa, como mínimo, estarían haciendo uso de veladores de manera ilegal, ya sea por carecer de licencia o por excederse de la que tienen concedida. La Gerencia de Urbanismo, en la reunión de su Comisión Ejecutiva de este martes, ha puesto su foco en esta ubicación repleta de locales y de una tacada aprueba suspensiones y retiradas de mesas por no ajustarse a la norma en vigor.

El Ayuntamiento comunicará a un local de esta plaza la inmediata suspensión del uso y la retirada de la instalación de veladores porque carece de licencia de veladores. En el caso de los cinco restantes, se ordenará al interesado la inmediata suspensión del uso y la retirada de la instalación de veladores que no se ajustan a la licencia de veladores concedida.

Entrada a la Plaza de la Alfalfa de Sevilla / Google Maps

Esta zona está repleta de establecimientos que colocan en sus terrazas mesas y sillas, pero según la batida realizada por Urbanismo muchos de ellos lo hacen sin contar con permiso o excediéndose de él. Algo similar ocurre en la Alameda de Hércules, donde el Gobierno de José Luis Sanz también ha intervenido reiteradamente en los últimos meses.

Además de la Plaza de la Alfalfa, Urbanismo interviene en la calle Gracia Fernández Palacios, en la calle Previsión, en la Plaza de los Terceros, en la calle Marqués de Paradas, en la avenida de la Constitución, en la avenida Cruz del Campo, en la calle José de Velilla y en la calle Adolfo Rodríguez Jurado.

Tres años para adaptarse a la nueva normativa

La aprobación definitiva de esta normativa para regular las terrazas de los bares de la capital llegó en el mes de abril, tras el pacto alcanzado entre el PP y Vox. Serían unos 30.000 veladores los afectados según los cálculos de los hosteleros, de los cuales más de 12.000 podrían desaparecer.

Entre las medidas más destacadas se encuentra la ampliación de un paso libre para peatones hasta los 1,80 metros, la renovación de las licencias año a año, un plazo de tres años para adaptarse a los nuevos requisitos, cambios en las multas o la protección de edificios BIC.

La nueva ordenanza obliga que haya un pasillo libre de 1,80 metros como mínimo en la acera para el trasiego de peatones, distancia que no puede verse reducida por alcorques, mobiliario urbano u obstáculos de cualquier naturaleza. Además, el periodo que tendrán por delante los negocios para cumplir con la nueva regulación será de tres años. En el primer borrador de la normativa, este plazo se extendía durante un lustro, aunque la Gerencia de Urbanismo recortó este periodo de transición.

En cuanto a las multas, las infracciones leves se sancionarán con multas desde 600 euros hasta 2.999 euros. Las graves van desde 3.000 a 29.999 euros (antes hasta 5.999) y las muy graves de 30.000 a 120.000 euros (antes desde 6.000 euros). Otro de los cambios clave es la reducción en el horario de funcionamiento de los veladores en las zonas acústicamente saturadas (ZAS): desde las 00:00 a las 23:00.

Se permitirán los usos que formen parte de la imagen tradicional del establecimiento o constituyan una de sus señas de identidad en los llamados bares emblemáticos. Se incluye entre los establecimientos que pueden solicitar veladores los puestos situados en los mercados de abastos con licencia para ejercer la actividad de hostelería. Y la ordenanza incluye la prohibición de instalación de terrazas de veladores adosadas a fachadas de los edificios declarados BIC así como catalogados con nivel A o B de protección, y la instalación de los elementos de sombra de las mismas tanto aislados de fachada como soluciones permanentes. También se prohíbe la instalación de toldos, fuera del Conjunto Histórico, delante de fachadas de edificios BIC.

Además, se prohíbe deteriorar o condicionar el uso y disfrute de público de zonas arboladas, vegetación, praderas y elementos de mobiliario urbano, así como obstaculizar el acceso a viviendas, rebajes para garantizar la accesibilidad, salidas de emergencia, reserva para servicios públicos, paradas de transporte público, mobiliario urbano y cualquier otra instalación o espacio de interés público.