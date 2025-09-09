Cae el muro del colegio Santa Joaquina de Vedruna en Nervión sin causar heridos

Un tramo del muro perimetral del colegio Santa Joaquina de Vedruna, en el barrio de Nervión de Sevilla, se ha derrumbado este martes sobre la acera sin causar heridos, según han informado la Dirección del centro y ha confirmado el Servicio de Emergencias 112 a Europa Press.

Según ha indicado el centro en sus redes sociales, el incidente se produjo a las 10:00 horas durante los trabajos de mejora que se han estado llevando a cabo este verano en el centro educativo. La dirección del colegio ha explicado que un camión de la empresa encargada de acondicionar el patio enganchó el muro al maniobrar, provocando su caída en la linde con la acera, en la confluencia de las calles Fernández de Ribera y Espinosa y Cárcel.

La caída solo ha provocado daños materiales. Hasta el lugar del incidentes se desplazaron efectivos de la Policía Local y del servicio de Bomberos, que realizaron una inspección ocular y confirmaron que no existían riesgos adicionales, facilitando instrucciones para la retirada del muro y limpieza de la zona.

Tal y como ha especificado el centro, la empresa adjudicataria de la obra asume la responsabilidad total del incidente y las acciones correctivas a realizar.

Por su parte, el servicio de emergencias CECOP ha informado que el muro cayó sobre un banco de la vía pública y que los trabajos de reposición se están gestionando según lo indicado por los técnicos.