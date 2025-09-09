Cancelados los conciertos de las Noches del Alcázar del 9 y el 10 de septiembre por la gripe aviar

El Alcázar ha cancelado otros dos conciertos del ciclo de noches del Alcázar debido a la presencia de un posible foco de gripe aviar en los jardines, que permanecen cerrados desde el pasado viernes. A la espera de un protocolo por parte de la Consejería de Salud, el Ayuntamiento ha acordado este martes suspender las actuaciones previstas para el martes y el miércoles. De momento, se mantiene los previstos a partir del jueves.

Pese a que los jardines llevan cerrados desde el viernes, el Alcázar ha esperado hasta esta tarde del martes para comunicar formalmente la cancelación de los conciertos de Miguelo Delgado Orgran Trio y Rubito Hijo, que estaban previstos para las noches del martes y el miércoles.

Según ha comunicado la organización, se procederá a reembolsar el dinero abonado por las entradas en los próximos días con la misma tarjeta con la que se adquirieron las entradas.

Aunque de momento no hay fecha prevista para la reapertura de los jardines, el Alcázar mantiene activos los espectáculos a partir del jueves y de hecho aún se pueden adquirir entradas en la página web.

Tanto la Consejería de Salud como el Ayuntamiento subrayan que hay "muy pocas probabilidades" de contagio de gripe aviar a humanos. No obstante, en los primeros sitios en los que se detectaron focos se optó por el cierre de los parques (Tamarguillo, Jardines del Alcázar y Miraflores) aunque el resto como Parque María Luisa o Parque de los Príncipes siguen abierts.