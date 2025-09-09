Grave agresión con una navaja a una mujer en pleno centro de Cantillana

Una mujer ha sufrido una grave agresión en plena calle durante la tarde de este martes en la localidad sevillana de Cantillana. Según ha confirmado Emergencias 112, han recibido un aviso sobre las 19:15 horas en el que indicaban que, tras una agresión, había una mujer con una herida sangrando en el cuello.

Hasta el lugar se desplazaron de inmediato los servicios sanitarios, que trasladaron varias ambulancias, y también la Policía Local. El suceso causó un importante revuelo, ya que la agresión se produjo en plena centro, en la calle Nuestro Padre Jesús, apenas a unos metros del Ayuntamiento de Cantillana.

Según testigos de lo ocurrido, la mujer, que estaba al cuidado de un anciano, ha sido sorprendida por un varón que la ha atacado con un arma blanca, al parecer una navaja, hiriéndola de gravedad en el cuello. Los mismos testigos han explicado a este periódico que el hombre se ha marchado del lugar después de cometer la agresión.

Por el momento, no ha trascendido si hay algún detenido por este suceso, ni el estado de salud de la víctima. Este suceso ocurre apenas un día después de confirmarse que el asesinato ocurrido el pasado domingo de Valdezorras se trataba del primer crimen machista en la provincia Sevilla en lo que va de 2025.

Ante este tipo de casos, la Subdelegación del Gobierno en Sevilla hace especial hincapié en llamar al teléfono 016 si se es víctima o si se tiene conocimiento de algún caso de violencia de género.