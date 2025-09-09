Así han quedado las Atarazanas después de las obras: 7.000 metros cuadrados de historia rehabilitados

La obra de las Reales Atarazanas ha llegado a su fin y es el momento de descubrir el resultado de una de las intervenciones más complejas de cuantas se han realizado en los últimos años en Sevilla, desde el punto de vista patrimonial y desde el punto de vista de la contestación que ha tenido por parte de un sector conservacionista de la ciudad.

El Grupo Avintia, constructora responsable de las obras según el proyecto de intervención realizado por el arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra, ha lanzado un comunicado con algunas fotografías que ilustran ese interior que ahora luce luminoso y que, para el público general, es un espacio apenas conocido. El Correo de Andalucía ya adelantó la semana pasada que en estos momentos la Junta de Andalucía trabaja, junto con la Fundación La Caixa, que ha financiado gran parte de esta rehabilitación, en ajustar la agenda para hacer efectivo, en un acto público, el traspado del edificio a la Fundación Cajasol, responsable a partir de ahora de convertir estas naves en un centro cultural de vocación americanista.

Las obras de restauración de las emblemáticas Atarazanas de Sevilla, un edificio que sirvió como principal arsenal militar propiedad de la Corona de Castilla ubicado en pleno centro de Sevilla, junto a la Maestranza, han supuesto "un desafío de gran complejidad en tres dimensiones: geográfica, social e histórica", señala la constructora en una nota. "La ubicación, en una zona con accesos muy limitados, requirió soluciones logísticas avanzadas para garantizar el suministro de materiales, además, la relevancia social del edificio ha demandado una ejecución discreta y especialmente cuidadosa en cada fase. Y el carácter histórico de la construcción ha obligado a extremar la atención en cada intervención, asegurando la preservación de un patrimonio con más de ocho siglos de historia".

Con más de 7.000 metros cuadrados de superficie, el edificio está conformado por amplias naves conectadas mediante grandes arcos de ladrillo. Su restauración fue realizada por especialistas que abordaron un proceso minucioso: ladrillo a ladrillo, las piezas más deterioradas fueron sustituidas por nuevas, integradas después mediante técnicas que mantienen la estética original. El resultado combina la esencia histórica del inmueble con nuevos espacios, como una sala de exposiciones concebida con un diseño contemporáneo. En las zonas de mayor valor patrimonial, los suelos se han resuelto con placas alveolares apoyadas sobre albero, una solución reversible que preserva la memoria del uso original del espacio como lugar de construcción de galeras.

El proyecto ha requerido, recuerda la constructora, un equipo especializado "cuya experiencia en este tipo de intervenciones ha sido determinante para plantear soluciones a los retos que iban surgiendo durante la ejecución". Esta colaboración estrecha con la dirección facultativa permitió integrar técnicas constructivas actuales -pilotes, solados de cubierta, escaleras mecánicas- con procesos de restauración de materiales originales, como carpinterías y cerchas de madera, algunas de ellas de gran antigüedad.