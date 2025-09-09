Juan José, mecánico sevillano: "El peor enemigo del embrague es la grasa"

Tras los largos y numerosos desplazamientos realizados durante las vacaciones de verano, muchos conductores aprovechan su regreso para llevar a cabo las tareas de mejora y mantenimiento necesarios para tener sus vehículos en óptimas condiciones. Así, son muchas las dudas que se producen sobre los turismos y sus arreglos, lo que ha hecho que Juan José, mecánico de los Talleres Ebenezer de Sevilla, haya mostrado diversos consejos sobre cómo evitar que se estropeen elementos fundamentales para el mismo, como el embrague.

"El peor enemigo del embrague es la grasa", ha señalado al respecto el profesional, que ha asegurado que se trata de un aspecto al que no suele darse importancia a la hora de cambiar y montar un embrague cuando este falla, pero que puede arruinar todo el proceso. "Puede hacer que el trabajo de montar un embrague nuevo se tenga que repetir simplemente por unas manchas de grasa en el disco de embrague", ha señalado.

Tal y como ha explicado, el disco de embrague es un dispositivo de metal cubierto por un forro de fricción similar al de los discos de freno que cuenta con una superficie porosa encargada de friccionar y evitar que las piezas resbalen entre sí. "Es un elemento de desgaste poroso y, por lo tanto, si lo manchamos de grasa a la hora de montarlo, vamos a tener que repetir todo el proceso por unas manchitas de grasa", ha asegurado.

La limpieza, fundamental para el montaje del embrague, según el mecánico sevillano

Sin embargo, no será necesario desmontarlo y volverlo a montar en todas las ocasiones en las que este disco se ensucie de grasa, sino que, tal y como ha relatado el mecánico sevillano, en el caso de que la mancha sea mínima, se puede eliminar por sí sola a través del calor, la fricción y el movimiento del propio vehículo, lo que permitirá que vuelva a coger adherencia.

"Pero no es una regla de oro. Por norma general, siempre que toques un disco de embrague o siempre que trabajes sobre un embrague, tienes que tener todo muy limpio porque la grasa es su peor enemigo", ha indicado.