Salud descarta el cierre de más parques de Sevilla mientras siguen apareciendo aves muertas

La delegada Evelia Rincón ha informado a primera hora de este martes del hallazgo de un cisne muerto en el parque de María Luisa. Solo unas horas después de su declaración, se ha balizado una zona de este entorno por la presencia de "un pato agonizando", según informan fuentes municipales. A pesar de ello, la Consejería de Salud no ve necesario el cierre de más parques en Sevilla por la aparición de aves sin vida.

Hasta el punto donde se ha localizado el pato que agoniza se han trasladado efectivos del Cecop este mismo martes por la tarde para proceder a su retirada inmediata en caso de que fallezca. No obstante, este enclave no se cerrará por el momento: "La presencia aislada de un ave muerta no justifica el cierre de un parque", explican desde la Consejería de Salud, que está coordinando el protocolo por esta enfermedad junto a las de Medioambiente y Agricultura.

De hecho, esta intervención sigue las instrucciones impuestas por Salud, que exige que "las actuaciones de retirada y limpieza se hagan rápidamente por parte de los responsables de estas áreas". "De cualquier forma, cada caso se va analizando y valorando", añaden desde la consejería. De momento, solo está confirmado por los análisis practicados un foco de gripe aviar en la capital andaluza, concretamente en el parque del Tamarguillo, donde ya han muerto 80 aves, según ha precisado la delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón.

Por su parte, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha afirmado que "el brote de gripe aviar no está en el Alcázar ni en el Tamarguillo, sino en toda la ciudad". "Estamos siguiendo a rajatabla, como no puede ser de otra forma, el protocolo que nos manda la Junta Andalucía. Este Ayuntamiento no tiene ninguno contra la gripe aviar, así que hacemos lo que se nos indica desde las consejerías de Salud, de Agricultura y de Medio Ambiente", ha señalado Sanz.

La US aconseja a su comunidad "no tocar aves"

La Universidad de Sevilla (US) ha lanzado un comunicado con varias recomendaciones relacionadas con el brote de gripe aviar y dirigidas a su comunidad. Entre otras cosas, esta institución aconseja "no tener contacto directo con las aves ni alimentarlas, evitar tocar las zonas sucias con excrementos de aves, antener una higiene de manos adecuada y no tocar ni manipular las aves enfermas o muertas". Asimismo, y en caso de hallar alguna sin vida, "avisar a la secretaría de la delegada del rector para Asuntos Sanitarios".

"El personal trabajador de la Universidad, en especial el personal de jardinería y de limpieza que esté en contacto con excrementos de aves, deberá usar equipos de protección individual que incluyan guantes y mascarillas como medida preventiva y no deberá recoger las aves muertas siguiendo el protocolo de actuación", ha establecido la Hispalense, que sigue lo indicado "por las consejerías de Salud, Medioambiente y Agricultura".