El PSOE denuncia falta de planificación y clases "sin desratizar" en la vuelta al cole en Sevilla

El PSOE de Sevilla ha acusado al gobierno municipal de "falta de planificación" en el inicio del nuevo curso escolar en la ciudad. Los socialistas denuncian centros públicos en obras, maquinaria en las puertas, deficiencias sin resolver y, especialmente, la ausencia de las medidas de control de plagas y desratización habituales antes del inicio de las clases.

“El contrato para el servicio de prevención, vigilancia y control de plagas que constituyen un riesgo de salud pública en los centros docentes de competencia municipal de Sevilla para el inicio del curso no ha podido ser adjudicado, por errores en su tramitación”, explica el concejal socialista Juan Tomás de Aragón. La resolución donde se desiste de este procedimiento se dictó la semana pasada, días antes del inicio del curso escolar por lo que, aunque se subsane el fallo, tendrá que adjudicarse de nuevo, en las puertas de la vuelta al cole.

“Ya hemos sido noticia en los medios de comunicación a nivel nacional por las plagas de ratas que invaden nuestras calles, pero ahora, justo antes del inicio del curso escolar, nos encontramos con que también invaden los patios de los colegios. Y no es casualidad, sino reflejo de la nefasta e irresponsable gestión del gobierno del señor Sanz”, añade el concejal socialist

Centros con deficiencias

Por su parte, el concejal socialista Pedro Antonio Jaime, ha criticado el plan de recuperación de colegios impulsado por el Consistorio y ha apuntado que, a pesar de su puesta en marcha, "la realidad es que mañana muchos centros abrirán sus puertas en condiciones impropias para acoger al alumnado".

En este contexto, ha señalado ejemplos de estas "deficiencias", como el CEIP Paz y Amistad del Polígono Sur, donde la maquinaria pesada "sigue abriendo zanjas en uno de los patios, vallado y lleno de materiales de obra y maleza", el CEIP Alfares, el José María del Campo o el Rico Cejudo en Triana que "siguen esperando un plan urgente que acabe con las plagas" o el antiguo San Juan de Ribera, en San Pablo Santa Justa, con "graves problemas de accesibilidad", entre otros. Además, Jaime ha apuntado que hay centros en los que, según ha asegurado, no se han terminado los trabajos de pintura, otros donde no han empezado y muchos más donde se acumulan las promesas en las agendas.

Plan de mejora del gobierno

El Ayuntamiento, por su parte, ha anunciado hoy un plan especial de limpieza en el entorno de todos los centros educativos con la contratación de 70 operarios en el servicio de Lipasam que se concentrarán en los accesos y alrededores de los colegios, con desbroces, retirada de pintadas y cartelería, limpieza del mobiliario urbano como papeleras y contenedores, baldeos con agua a presión en las entradas y barridos generales.

Asimismo, según ha anunciado el alcalde, José Luis Sanz, en el marco de la próxima campaña de plantaciones 2025-2026 que comenzará durante el mes de noviembre, se sembrarán 482 nuevos ejemplares en edificios municipales, de los cuales 281 estarán ubicados en 30 colegios de los diferentes distritos.