Sevilla, cada vez más inaccesible para los universitarios: el alquiler por habitación está entre los más caros de España

Los jóvenes cada vez lo tienen más difícil para ir a estudiar a Sevilla. Las residencias han arrancado este nuevo curso ofertando plazas por más de mil euros mensuales, y aquellos que prefieren compartir piso tampoco lo tienen muy fácil: el precio del alquiler por habitación en la capital andaluza está entre los más caros de España, según el último informe de Fotocasa. Una barrera económica que, a nivel nacional, "expulsa a miles de estudiantes de las universidades públicas", tal como denuncia Creup.

El alquiler por habitación en Sevilla alcanza ya de media los 459 euros al mes, lo que la sitúa entre las 15 ciudades españolas con el coste más alto, según un estudio publicado este lunes por el portal Fotocasa. Este precio está muy lejos de los que se registran en otras capitales andaluzas como Córdoba, donde por 275 euros mensuales se puede arrendar un cuarto. O en Jaén y Huelva, con rentas medias de 281 y 290 euros, respectivamente.

Y no parece que el panorama vaya a mejorar: en solo un año, este tipo de alquiler ha subido un 2,2% en Sevilla, si se observan datos del mes de julio de 2024 y 2025. Una tendencia al alza que se traslada también a nivel autonómico: una habitación en Andalucía "cuesta de media 384 euros al mes, es decir, un 29,5% más que hace tres años y un 47,9% más respecto a 2020", según subrayan desde este portal inmobiliario.

"Elegir universidad depende del alquiler"

Justo este mismo lunes la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (Creup) ha manifestado su "profunda preocupación ante la última subida del precio de las habitaciones para estudiantes, que se ha incrementado un 14% en el último año". "Esto supone una amenaza directa a la igualdad de oportunidades y al derecho a la educación superior", aseguran desde este colectivo.

"Para miles de jóvenes, elegir universidad ya no depende de su vocación académica ni de la oferta educativa, sino del precio del alquiler en cada ciudad. Este escenario, que obliga a buena parte del estudiantado a renunciar a sus primeras opciones, vulnera de manera frontal el principio de igualdad en el acceso a la universidad", denuncian desde Creup. "A ello se suma que las residencias universitarias se encuentran prácticamente saturadas, con tasas de ocupación superiores al 97%, mientras que sus precios en muchos casos superan los mil euros mensuales".

Una situación que sufren en estos días jóvenes como Cristina Navas, que señala que "encontrar piso en Sevilla es casi imposible debido a que no hay". "Hay muy pocos, los precios son superelevados y después el piso no está nada bien comparado con el precio que tiene", afirma esta estudiante del grado de Odontología. Y del coste actual, para arriba: "En apenas tres años llevamos 100 euros de incremento sin ninguna mejora en el piso", explica por su parte José Manuel Barroso, que cursa la carrera de Periodismo en una ciudad cada vez más inaccesible.