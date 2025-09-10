La cárcel 'Palacio', la nueva prisión de Carcaño tras incautársele un móvil en su celda: tiene piscina climatizada

Miguel Carcaño ha sido trasladado a un nuevo centro penitenciario. En concreto, ha sido reubicado en Málaga II, una prisión ubicada en Archidona y popularmente conocida como la cárcel Palacio, un apodo que hace referencia a sus instalaciones: cuenta con una piscina climatizada con techo retráctil, un polideportivo y gimnasios.

El asesino confeso de Marta del Castillo habría sido trasladado recientemente a este centro penitenciario, tal y como adelantó en exclusiva Código 10 y confirman a El Correo de Andalucía fuentes penitenciarias. Sin embargo, este periódico también ha podido saber por fuentes cercanas a la familia de la víctima que no han recibido comunicación oficial alguna de dicho traslado.

Los familiares de Marta del Castillo van a pedir explicaciones del traslado y sus motivos. Por el momento, oficialmente desconocen todo aquello que ha salido publicado en prensa escrita o televisión: no se han dirigido a ellos ni desde el juzgado ni desde instituciones penitenciarias.

El traslado se debe, a priori, a la incautación de diversos objetos prohibidos a Miguel Carcaño en la prisión de Herrera de la Mancha (Ciudad Real) en la que se encontraba hasta el momento. Fuentes jurídicas consultadas por este periódico apuntan que los traslados son habituales en el caso de que ocurran este tipo de situaciones.

En el programa de televisión Código 10, un excompañero de Carcaño le acusó recientemente de tener tratos de favor en el interior de prisión. Concretamente, desveló que se le había incautado "una tablet, un teclado del ordenador de goma, un aparato de Wi-Fi, un pendrive, 110 paquetes de tabaco allí de estar trapicheando". Fuentes penitenciarias se lo confirmaron a Efe y añadieron que también se le requisó un móvil.

Ante esta situación, fueron los familiares de Marta del Castillo los que pidieron su traslado de prisión. Sin embargo, los padres de la malograda joven sevillana, que han ido reaccionando en el citado medio a todas las publicaciones aparecidas, han mostrado su enfado ante el traslado a la cárcel palacio de Carcaño.

Eva Casanueva explicó que estaba contenta con el cambio porque Carcaño se había acomodado mucho al anterior centro penitenciario. No obstante, tras informarse de la nueva prisión, apunta que "más que un castigo parece que le han dado un premio". La madre de Marta del Castillo apuntó que la piscina climatizada no es "un requisito indispensable para estar en una cárcel".

Por todo esto, Casanueva aseguró no entender por qué a una persona que "ha aprovechado una serie de privilegios", ahora para "enmendarle la plana lo van a mandar a una cárcel mejor". "No sé qué estamos aprendiendo con este sistema", zanjó Casanueva.