Juanma Lorente, abogado laboralista sevillano: "Tu empresa te puede obligar a quedarte media hora más en tu trabajo totalmente gratis"

Tras largas horas en el puesto de trabajo, la pausa para almorzar se ha convertido en uno de los momentos favoritos de los empleados al permitirles no solo reponer fuerzas, sino desconectar durante unos minutos de sus tareas diarias. Sin embargo, este gesto podría obligarles a quedarse tiempo de más en su empresa sin que cuenten como horas extras ni sean retribuidas como tal.

El abogado laboralista sevillano Juanma Lorente ha explicado esta situación a través de sus redes sociales, donde ha asegurado: "Tu empresa te puede obligar a quedarte media hora más en tu trabajo totalmente gratis, sin que sean horas extra y de manera totalmente legal".

El abogado sevillano explica el motivo que obliga al empleado a trabajar más

Tal y como ha relatado, esto se debe a que, al contrario de lo que cree gran parte de la población, esta pausa para el bocadillo o para descansar, que suele ser de entre 15 minutos y media hora, en la mayoría de empresas no está considerada como parte del trabajo efectivo, sino un descanso personal del trabajador, por lo que el empleado estará obligado a devolver este tiempo durante la jornada.

"Vas a tener que devolver esa pausa de un cuarto de hora o media hora al final de tu jornada, incluso si ya ha terminado. Esto es obligatorio y lo debes de hacer", ha recalcado el experto sevillano.

La necesidad de recuperar estas horas dependerá del convenio de cada empresa

Sin embargo, no en todos los casos se produce esta situación, sino que la obligación de ampliar la jornada dependerá del convenio colectivo de cada empresa: "Hay trabajos en los que esta pausa sí es tiempo efectivo de trabajo y no la tienes que devolver".

"La ley no reconoce automáticamente que este descanso compute como jornada efectiva, solo será así si lo establece el convenio colectivo, el contrato o existe una costumbre consolidada en la empresa", ha asegurado el profesional. Por ello, ha aconsejado a los trabajadores que consulten su convenio colectivo para cerciorarse de que esa pausa está incluida dentro de su jornada o si, por el contrario, deberán recuperarla al finalizar su turno.