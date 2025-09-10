Nueva medida frente a los apagones en los barrios de Sevilla: Endesa instala otro transformador en Cerro Amate

Los barrios de Juan XXIII y La Plata están entre las zonas que más sufren cortes de luz, especialmente en los meses de verano y en invierno, cuando bajan las temperaturas. Por este motivo, y tras una larga reivindicación vecinal, Endesa ha iniciado la instalación de un nuevo centro de transformación.

La nueva instalación, que supondrá una inversión de más de 140.000 euros, albergará dos máquinas transformadoras de 630 KVA (kilovoltios amperios), es decir, estarán dotadas de potencia suficiente para dar suministro a 840 viviendas más.

Tras la instalación de este centro de transformación, los técnicos de la compañía llevarán a cabo una reconfiguración de la red de baja tensión y el montaje de 4,4 km de nuevo cableado eléctrico que alimentará a los vecinos de las calles Simón Bolívar, Los Rosales, El Coronil, Virgen de la Saletta, Virgen de Lourdes, Ingeniero la Cierva, Gabriela Mistral, Emilia Pardo Bazán, Eduardo Marquina, María Guerrero y de la avenida Doña Francisquita.

Actuaciones durante los últimos años

Desde 2020, Endesa ha realizado distintas actuaciones en la zona. En concreto, en La Plata, se han puesto en marcha tres nuevos centros de transformación y se han instalado 18,5 kilómetros de cableado de baja y media tensión, y en el barrio de Juan XXIII, se han tendido 400 metros de nuevo cableado de baja tensión y se han realizado obras de reconfiguración de la red para desdoblar cargas.

Este centro de transformación forma parte del acuerdo firmado con el Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo, por el cual el consistorio cede el espacio necesario para ubicar 12 nuevos centros de transformación en barrios de especial atención. En el marco de esta colaboración, este es ya el tercer centro instalado, tras el de la calle Torrelodones, en el barrio de Torreblanca, y el de la Plaza del Zodiaco, en los Pajaritos.

A lo que hay que sumar la instalación y canalización del cableado de media y baja tensión necesario para su conexión y puesta en servicio. En total se instalarán más de 81 kilómetros de cableado para poder poner en marcha todas estas nuevas infraestructuras cuya potencia total podría abastecer a 7 hospitales como el Virgen Macarena.