Siniestro vial
Nuevo siniestro en la A-49: un accidente en Camas complica el tráfico con retenciones kilométricas hasta Gines
El carril izquierdo en dirección a Huelva permanece cerrado
Un nuevo accidente de tráfico complica la circulación en la A-49. En esta ocasión, el siniestro ha tenido lugar en Camas, en el kilómetro 0,5, en dirección a Huelva. Según informa la Dirección General de Tráfico en su mapa de estado de carreteras, el carril izquierdo en esa dirección permanece completamente cerrado.
El incidente vial está provocando importantes retenciones de tráfico que se extienden hasta Gines. Se calculan, por el momento, 5 kilómetros de atascos, dos de ellos, de tráfico lento, detalla la DGT.
La A-49 se ha convertido en una vía de alta siniestralidad. No hay día que no se notifique un incidente de gravedad, como el de esta mañana. Durante la noche de ayer, cerca de ese mismo punto kilométrico, los Bomberos del Aljarafe tuvieron que intervenir para rescatar a un hombre que quedó atrapado en su vehículo tras colisionar con un camión.
Puntos como Huévar son especialmente conflictivos, sobre todo los fines de semana, cuando el flujo de vehículos se incrementa en dirección a las playas de Huelva. Este lunes también se produjo otro siniestro vial, esta vez a la altura de Bollullos Par del Condado, que provocó el corte total de la autovía en dirección a Sevilla.
Los conductores ya no se sorprenden al encontrarse un carril cerrado o un vehículo ocupando el arcén después de un accidente. Por eso mismo, se pide extremar la precaución cada vez que se origina un incidente de este nivel.
