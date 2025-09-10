El tranvibús al Duque estará en julio: 10 meses de cortes de tráfico que empiezan en la Campana y José Laguillo

Cuenta atrás para el inicio de la segunda fase de obras del tranvibús. El denominado bus de tránsito rápido (BTR) conectará la estación de Santa Justa con la Plaza del Duque a lo largo de 2,01 kilómetros, con nueve andenes y seis paradas. La previsión, si se cumple el plazo de ejecución de 10 meses, es que los trabajos acaben en julio y pueda estar listo para funcionar en la segunda mitad de 2026. El punto de partida será, según el cronograma de obras al que ha tenido accceso este periódico, el próximo lunes 15 de septiembre con trabajos simultáneos en las calles Campana y Martín Villa por un lado y en la avenida José Laguillo en otro tramo.

Según vaticinó el delegado de Movilidad del Ayuntamiento, Álvaro Pimentel, en el foro 'El camino hacia ciudades sin emisiones' de El Correo de Andalucía celebrado en junio, la idea era iniciar las obras este verano, pero finalmente este momento se ha alargado hasta mediados de septiembre. El cronograma divide las actuaciones en dos tramos, uno en el entorno de la Plaza del Duque y otro en la avenida José Laguillo, en los que se realizarán los trabajos de forma paralela. El primero concluirá en la segunda semana del mes de julio de 2026 y en el segundo tramo se acabarán las obras en la primera semana de abril.

Durante estas obras, sí funcionará el tranvibús desde Sevilla Este hasta Santa Justa. Ahora mismo lo hace en fase de pruebas y será en el 30 de septiembre cuando comience el servicio definitivo. Este tramo del BTR tiene 8,2 kilómetros y 13 paradas con distancia media entre ellas de 630 metros.

El tranvibús durante la fase de pruebas este verano en Sevilla / El Correo

Cortes en el centro de Sevilla

En el primer tramo las obras se realizarán en 13 fases. El primer corte llegará entre la calle Campana y la calle Martín Villa desde mediados de septiembre hasta mediados de noviembre. Y el último será en la Plaza del Duque desde la segunda semana de abril hasta la segunda de julio. Estos son los cortes durante 10 meses:

Corte de calles Campana y Martín Villa sin incluir intersección con calle Orfila: desde la tercera semana de septiembre hasta la tercera de noviembre.

sin incluir intersección con calle Orfila: desde la tercera semana de septiembre hasta la tercera de noviembre. Corte de calles Martín Villa y Laraña : desde la tercera semana de octubre hasta finales de diciembre.

: desde la tercera semana de octubre hasta finales de diciembre. Corte de calles Laraña e Imagen : de finales de noviembre a mediados de febrero.

: de finales de noviembre a mediados de febrero. Corte de calle Imagen : de finales de noviembre a mediados de marzo.

: de finales de noviembre a mediados de marzo. Actuaciones en la Plaza Ponce de León : de la segunda a la cuarta semana de febrero.

: de la segunda a la cuarta semana de febrero. Actuaciones en la Plaza Ponce de León y en la Plaza Padre Jerónimo de Córdoba : desde la tercera semana de febrero a mediados de abril.

: desde la tercera semana de febrero a mediados de abril. Corte de calle Escuelas Pías : de la segunda semana de marzo a finales de abril.

: de la segunda semana de marzo a finales de abril. Corte de calle Jáuregui : de mediados de abril a primeros de mayo.

: de mediados de abril a primeros de mayo. Corte parcial de calles Puñonrostro y Puerta del Osario : de la segunda semana de mayo a primeros de junio.

: de la segunda semana de mayo a primeros de junio. Corte parcial de calles Puñonrostro y Puerta del Osario : de mediados de mayo a mediados de junio.

: de mediados de mayo a mediados de junio. Afección a un carril de la calle María Auxiliadora en el margen este: dos últimas semanas de junio.

en el margen este: dos últimas semanas de junio. Corte de la calle Almirante Apodaca: de primeros de junio a mediados de julio.

de primeros de junio a mediados de julio. Actuaciones en Plaza del Duque: desde la segunda semana de abril a mediados de julio.

Todos estos trabajos permitirán llegar desde la estación de Santa Justa hasta la Plaza del Duque, aunque los de la avenida José Laguillo se han programado por separado. Esta línea permitirá hacer el recorrido completo desde Sevilla Este en 35 minutos. Las nueve paradas serán las siguientes: Plaza del Duque (2), Imagen (2), Ponce de León (2), José Laguillo (1), Amador de los Ríos (1) y Santa Justa (1). En Santa Justa, frente al último andén de la fase anterior, se construirá otro en la avenida José Laguillo, en el frontal de la estación.

Afecciones a carriles de José Laguillo

Para entrar en pleno Casco Antiguo, el tranvibús continuará desde Santa Justa por la avenida José Laguillo, donde habrá dos carriles de circulación en ambos sentidos, hasta llegar a la calle Amador de los Ríos. En esta vía de acceso a la estación de trenes se realizarán obras en ocho fases, con afecciones a carriles de vehículos y carriles bus:

Afección a un carril del carril bus en el margen norte de José Laguillo (en tres fases distintas): de la tercera semana de septiembre a mediados de diciembre.

de José Laguillo (en tres fases distintas): de la tercera semana de septiembre a mediados de diciembre. Afección a un carril en el margen sur de José Laguillo y calle Amador de los Ríos : de mediados de diciembre a finales de febrero.

: de mediados de diciembre a finales de febrero. Afección a un carril en el margen sur de José Laguillo (en dos fases distintas): de la segunda semana de enero a la primera de marzo.

de José Laguillo (en dos fases distintas): de la segunda semana de enero a la primera de marzo. Actuaciones en Glorieta Julián Besteiro : de finales de febrero a finales de marzo.

: de finales de febrero a finales de marzo. Actuaciones en José Laguillo (zona de la estación Sevilla Santa Justa): última semana de marzo y primera de abril.

Tanto con estos cortes y desvíos iniciales como con el recorrido definitivo una vez acaben las obras, la llegada del tranvibús supondrá una adaptación de la circulación y la reordenación de líneas de Tussam de la ciudad que tienen terminal actualmente en las plazas del Duque y Ponce de León. En concreto, se trasladarán las terminales que afectan a las líneas 10, 11, 12, 15, 16, 20, 24, 27 y 32 al entorno de José Laguillo - Puerta Osario y Santa Justa. Además, se ejecutarán 29 plazas de aparcamiento y se reducirán las 62 actuales, se construirá un nuevo carril bici, y habilitarán zonas específicas de carga y descarga en el Duque.

Los trabajos incluyen la nueva infraestructura viaria exclusiva para autobuses, la reurbanización y jardinería, y la señalización para dar prioridad al transporte público en las intersecciones, las paradas y su equipamiento. Además, las calles Martín Villa y Laraña serán transformadas en una plataforma única, de manera que den continuidad a la existente en la Plaza de la Encarnación y la proyectada en Imagen.

Vista general de las obras del tranvibús de la Avda de las Ciencias, junto a FIBES / Rocío Ruz - Europa Press

Así será el recorrido del tranvibús

El tranvibús avanzará desde Santa Justa por la avenida José Laguillo, donde habrá dos carriles de circulación en ambos sentidos, hasta llegar a la calle Amador de los Ríos. Aquí, el carril sentido centro ocupa el primer tramo de la calle hacia Gonzalo de Bilbao y su cruce con Recaredo, donde se unirá con el carril de sentido contrario en Puñonrostro.

El sentido salida desde Puñonrostro se realiza con carril único, ocupando el carril derecho de Recaredo para girar hacia José Laguillo, y desde Puñonrostro hacia el centro histórico el carril bus segregado se va adaptando a los viarios existentes, siendo necesaria la bifurcación de los sentidos de circulación por las calles Escuelas Pías (con sentido hacia El Duque) y por la calle Jáuregui (con sentido hacia Santa Justa).

Esta bifurcación termina en la plaza Padre Jerónimo de Córdoba que se reurbaniza completamente, al igual que la plaza Ponce de León. El carril bus continúa con dos carriles de circulación en ambos sentidos por el eje que configuran las calles Juan de Mesa, Imagen, Laraña y Martín Villa, hasta llegar a la Plaza del Duque, rodeándola en el sentido horario. Esta circulación, en doble sentido, del eje Imagen-Laraña, se reducirá a un solo sentido en la calle Almirante Apodaca, donde, debido a su estrechez, la circulación será regulada mediante semáforos que permitirán el tráfico alternativo en dos direcciones compartiendo el único carril existente.