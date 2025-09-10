El primer día en el 'colegio nuevo' del Polígono de San Pablo: "Ahora se parece más a cuando éramos pequeños"

La ilusión se multiplica en el hasta ahora conocido como CEIP San Juan de Ribera en el Polígono de San Pablo, uno de los barrios más humildes de Andalucía. A las 12 del mediodía, con la puntualidad de un reloj suizo, las puertas del centro se abrían para recibir a los casi 200 niños de Infantil y Primaria que ocuparán las aulas este curso, "más del doble" que el año pasado. Este escenario es consecuencia, tal como adelantó este periódico, de la fusión del alumnado con el del CEIP San Ignacio de Loyola, que desde este curso no volverá a abrir sus puertas.

Esta mañana, la plaza del San Juan de Ribera estaba abarrotada, los niños se saludaban -algunos por primera vez- y los padres se despedían con abrazos de sus pequeños. “Ahora se parece más a cuando éramos pequeños”, dice Isabel, una madre de un niño de cuatro y otro de seis años. Se refiere a que, tal día como hoy, el año pasado este mismo lugar se encontraba medio vacío porque había matriculados menos de la mitad de los alumnos.

Entrada del CEIP San Juan de Ribera el primer día de clase. / Rocío Soler Coll

La provincia de Sevilla ha inaugurado el curso escolar con 167.040 alumnos de Infantil y Primaria en ‘la vuelta al cole’. Por séptimo año consecutivo, la bajada de la natalidad ha vuelto a marcar el inicio del curso escolar. En total son 1.460 alumnos menos que en 2024 y 4.400 menos si se contabilizan los de Secundaria y Bachillerato. A nivel andaluz, la comunidad ha recibido a 708.000 alumnos, pero ha perdido a 10.300 de Primaria y 19.000 desde los tres a los 18 años.

“En nuestro caso, tenemos muchos colegios concertados alrededor y eso afecta a los colegios públicos porque se pierden muchas matrículas si las familias no los apuntan a estos centros y eso es un problema para las que somos humildes”, relata a este periódico María Dolores Manzera, hasta ahora presidenta del AMPA del San Juan de Ribera.

El único colegio nuevo en Sevilla

Las instalaciones del CEIP San Juan de Ribera no son nuevas, de hecho, hay familias enteras que presumen de haber estudiado todas las generaciones en el mismo colegio. Sin embargo, con la fusión de ambos centros, la Junta de Andalucía ha cambiado su código y próximamente le dará otro nombre. Por el momento, el centro se conoce como “colegio nuevo” y, de acuerdo con el AMPA, la nueva denominación se tendrá que someter a votación con las ampas y el consejo escolar.

Alumnas de Primaria esperan en la puerta del CEIP San Juan de Ribera el primer día de clase. / Rocío Soler Coll

Para entender el contexto de esta situación y lo que llevó a esta "fusión" de centros, cabe recordar que el San Juan de Ribera recibía el año pasado a uno 60 alumnos, no tenía aula de tres años propia y había aula mixta desde los tres a los cinco años. El San Ignacio de Loyola, un colegio referente en la zona por su atención a la Educación Especial, tenía 120 estudiantes. Ambos colegios estaban tan solo a 300 metros de distancia y, cuando se informó de la fusión de ambos centros, los padres del San Ignacio de Loyola protestaron en numerosas ocasiones al enterarse del inminente cierre.

Entre las principales novedades que asume el centro este curso destaca la nueva dirección. “Tanto la directora, como la jefa de estudios y la secretaría vienen del San Ignacio de Loyola”, comenta la antigua presidenta del AMPA del San Juan de Ribera.

En cuanto a las líneas, si hasta ahora había un aula mixta para los niños de tres a cinco años, ahora el centro tiene, de acuerdo con el AMPA, una clase por curso con ratios de entre 15 y 26 alumnos. “En quinto de Primaria tenemos tendremos dos clases por hay muchos alumnos”, celebra una madre a las puertas del centro. Asimismo, se estrena aula en primer curso de Infantil.

Alumnas del CEIP San Juan de Ribera el primer día de clase. / Rocío Soler Coll

En cuanto al profesorado, tal como explicó la Junta en su día, se han sumado ambas plantillas, a excepción de la profesora de Música del San Ignacio de Loyola.

“Tendremos dos Pedagogas Terapéuticas y una profesora de Audición y Lenguaje”, confirman desde el AMPA.

Un colegio equipado

Este año, alumnos del San Juan de Ribera y del San Ignacio de Loyola estudiarán bajo el mismo techo. En enero, la Junta de Andalucía decidió que por sus instalaciones finalmente sería el San Juan de Ribera el colegio escogido para fusionar el alumnado y profesorado de ambos centros.

Este centro cuenta con instalaciones que, en algunos casos, son relativamente nuevas. Tiene una pista de fútbol y otra de baloncesto, tres patios, placas solares para autoabastecerse, fuente y rejas para separar a los niños de preescolar. Asimismo, goza de un pequeño patio en el que se ha ubicado un huerto para los niños.

En cuanto a las aulas, está equipado con aire acondicionado -aunque no en todas- y con calefacción. Además, tiene pizarras digitales, un aula de música bien equipada y un "gran" salón de actos. "Tiene instalaciones estupendas, pero también necesita mayor mantenimiento tanto en el exterior como en el interior", señala un grupo de padres.

A partir de este jueves, las clases se iniciarán en su horario habitual, de nueve de la mañana a 14 del mediodía. "Este va a ser un curso de prueba, por la novedad de tener más alumnos, pero estoy convencida de que va a ser bueno para todos", dice María Dolores.