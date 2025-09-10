Sevilla sigue perdiendo alumnos en Infantil y Primaria pero suma más de 600 profesores a la plantilla

Este miércoles los colegios de la provincia de Sevilla afrontal 'la vuelta al cole' con un sabor agridulce: siguen perdiendo alumnos en Infantil y Primaria. En total, llegarán 167.040 alumnos a los 566 centros del territorio, es decir, 1.460 alumnos menos respecto a 2024. Según la Junta de Andalucía, se trata de una "tendencia de descenso" fruto de la bajada de la natalidad. Como consecuencia, este año habrá 4.400 alumnos menos desde los tres años hasta los 18 y la cifra se mantendrá en 417.388 estudiantes.

La principal consecuencia de la falta de alumnado es la pérdida de líneas en los colegios y, en algún caso incluso en el cierre permanente de un centro educativo. Este curso, el único colegio que no abrirá sus puertas en la provincia es el CEIP San Ignacio de Loyola, en Sevilla capital, tras la fusión con el CEIP San Juan de Ribera (ambos en el Polígono de San Pablo). No obstante, otros colegios de la provincia también han perdido líneas, como el CEIP Maestro José Fuentes, el CEIP Juan XXIII o el Federico García Lorca, en Dos Hermanas.

Pese a este escenario, el profesorado sigue creciendo y este año se incorporarán un total de 635 efectivos que reforzarán la plantilla pública para un total de 23.863 docentes en la provincia sevillana. Específicamente, los docentes y monitores especialistas para la atención al alumnado de necesidades educativas especiales crece en 73 profesionales, hasta alcanzar la cifra de 3.022, 856 más respecto al 2018, un 39,5% de incremento.

Por su parte, este curso culmina según la Junta el proceso de equiparación salarial de los docentes andaluces con la media nacional, alcanzado por unanimidad en las mesas sectoriales, que beneficia tanto a los docentes de la red pública como de la concertada y ha contado con una inversión de 256,8 millones de euros.

209.000 alumnos con libros gratis

Además, de acuerdo con la cartera de Carmen Castillo, más de un millón de familias andaluzas recibirán una ayuda media de 820 euros para el curso escolar, que incluye aspectos como las becas, la gratuidad del primer ciclo de infantil, las bonificaciones del servicio de comedor y resto de servicios complementario, el transporte escolar o la gratuidad de los libros de texto en las enseñanzas obligatorias, con una inversión de 13,5 millones que destinada a casi 209.000 estudiantes sevillanos.

Los servicios complementarios aumentan en este curso con un centro más que ofrece aula matinal hasta alcanzar los 396 y dos centros más tienen autorizados el comedor escolar, en total 433. Asimismo, son siete centros más los que cuentan con actividades extraescolares, hasta llegar a los 369.

La previsión de usuarios del comedor escolar es de unos 42.300 alumnos, casi 29.000 en aula matinal y supera los 17.000 en extraescolares. Estos servicios mantienen su precio respecto al curso pasado.

En lo que se refiere a las infraestructuras en Andalucía, con vistas al curso 2025-26 se finalizarán o han finalizado un total de 247 obras en centros educativos, con un presupuesto 51,64 millones de euros, intervenciones que afectarán a casi 104.000 estudiantes matriculados en estos centros.

Entre estas actuaciones figuran tres centros nuevos: el colegio de Infantil y Primaria Bahía de Almerimar, en El Ejido (Almería), el nuevo Conservatorio Superior de Música Andrés de Vandelvira de Jaén, y la sustitución del CEIP Bernardo Barco de La Campana (Sevilla).