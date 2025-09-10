Los sindicatos y el Gobierno se unen en Sevilla para apoyar la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales

Los representantes de Comisiones Obreras (CCOO) y de la Unión General de Trabajadores (UGT) han entregado al subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, un manifiesto reclamando la reducción a 37,5 horas semanales de trabajo. Una reivindicación que, según ha destacado el propio Toscano, hace suya también el Ejecutivo nacional. "Hacemos un último llamamiento a todos los grupos parlamentarios para que tengan en cuenta que es una medida que beneficia al conjunto de la clase trabajadora", ha apuntado este miércoles el subdelegado, horas antes de que se someta a votación en el Congreso de los Diputados.

"Creemos que los niveles de productividad en los que se encuentra el empleo hoy día permiten que se arbitre esta reducción de las jornadas, por eso creemos que es tan importante", ha justificado Francisco Toscano ante los medios. "Si no sale adelante, cada uno tendrá que asumir su propia responsabilidad y cada uno tendrá que explicar especialmente a esa clase media de trabajadores cuál es su voluntad".

"Hemos venimos a trasladar al Gobierno la importancia de una medida que, entendemos, comparte este Gobierno de coalición progresista, que beneficiaría a 13 millones de personas en este país y a 600.000 aproximadamente en la provincia de Sevilla", ha señalado por su parte Carlos Aristu, secretario general de CCOO-Sevilla. "Se trata de ganar algo de tiempo para actividades fundamentales en la vida, como cuidar mejor a los seres queridos, acompañar a un familiar de edad avanzada, estudiar, apuntarse al gimnasio... Cosas que son importantes y que cada semana aplazamos porque nos falta tiempo para vivir".

Asimismo, Juan Bautista Ginés, secretario general de la UGT de Sevilla, ha declarado que "los empresarios y los bancos siguen ganando mucho dinero y los trabajadores, que somos los que mantenemos este país, tenemos cada vez menos cosas, más problemas, más trabajo y más dedicación". "Creo que es el momento de librarlos de eso", ha subrayado en su intervención el dirigente de UGT.