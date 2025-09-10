Publicidad
Ybarra mira al río: el rótulo gigante de la marca ya luce en la glorieta de las Cigarreras
La marca aceitera, fundada en 1842, ha colocado un gran luminoso con las icónicas letras azules en la azotea del número 1 de esta rotonda del barrio de Los Remedios
La glorieta de las Cigarreras ya luce con un nuevo emblema: Ybarra. La marca del gigante sevillano de aceites, salsa y aceitunas luce desde este miércoles con un rótulo luminoso en la azotea del edificio ubicado en el número 1 de esta rotonda, con vistas al río Guadalquivir. En él, con letras corpóreas gigantes, sobre una estructura metálica, figura la icónica tipografía de la marca aceitera fundada en 1842 por José María de Ybarra.
La Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento aprobó a finales del pasado mes de mayo esta estratégica instalación.
En el barrio de Los Remedios, son varias las marcas que destacan a ese lado del río: como Cruzcampo, Diario de Sevilla o Antea.
Grupo Ybarra, que produce productos bajo las marcas Ybarra y La Masía, se encuentra en Dos Hermanas y sus productos llegan actualmente a supermercados y grandes superficies de 80 países de todo el mundo. El 14 de septiembre de 2018 Felipe VI inauguró la nueva fábrica de la empresa, en el mismo municipio.
