Amara Aladel, médica sevillana: "El 80% de la gente vuelve de vacaciones más cansada que cuando se fue"

La profesional explica los pasos a seguir para hacer frente el conocido como síndrome postvacacional

Sarai Bausán García

Cansancio, apatía, desmotivación, tristeza. La vuelta a la rutina tras las vacaciones se vuelve un verdadero calvario para gran parte de la ciudadanía, que ve como ese tiempo de descanso, relajación y paz se queda atrás para regresar a las prisas del día a día y a las tensiones cotidianas. Una situación que provoca el conocido como síndrome posvacacional, que afecta a la inmensa mayoría de los trabajadores con sus innumerables consecuencias.

"El 80% de la gente vuelve de vacaciones más cansada que cuando se fue y no tiene nada que ver con el trabajo pendiente", ha señalado Amara Aladel, médica de Urgencias especialista en Medicina Familiar y Comunitaria formada en la Universidad de Sevilla, que ha asegurado que esto se debe a este síndrome posvacacional, que "no es una enfermedad como tal, pero sí un conjunto de síntomas".

Los motivos por los que los empleados están cansados a la vuelta al trabajo

Entre los efectos que trae consigo esta problemática se encuentra el cansancio, la apatía, la dificultad para concentrarse, la desmotivación, la tristeza y la ansiedad al volver al puesto de trabajo, entre otros factores. "¿Por qué pasa? Porque tu cuerpo se había acostumbrado a vivir en modo relax, con más sueño, más sol y menos horarios. Y, de golpe, lo metemos de nuevo en plena rutina, con madrugones, pantallas y cafeína", ha recalcado la profesional.

A pesar de los aspectos negativos de esta realidad, la médica sevillana ha afirmado que lo positivo es que se puede tratar y paliar sus consecuencias con sencillos pasos: "No tienes que sufrirlo de mala manera, puedes hackearlo con ciencia".

Cómo evitar los efectos del síndrome posvacacional, según la médica sevillana

Entre los consejos que aporta Aladel para hacer frente a esta problemática se encuentra retomar las rutinas y hábitos que se habían logrado antes de las vacaciones: "Vuelve poco a poco, comienza a dormir tus siete u ocho horas". A esto se suma la necesidad de mantenerse activo y "mover el cuerpo" con ejercicios sencillos como caminar rápido durante 20 minutos, ya que, tal y como ha señalado la profesional, esto disminuye el estrés de forma real.

"Vuelve a una alimentación mediterránea con fruta, verdura, pescados azules, carne y nada de ultraprocesados, solo comida real", ha añadido la médica de Urgencias. Un cuidado que se puede acompañar con el uso de suplementación "que sí funciona" y que cuenta con "evidencia científica", como el magnesio, que permite reducir el estrés y mejora el sueño, y la ashwagandha, una planta medicinal que disminuye el cortisol y ayuda a recuperar "energía y foco".

