Un desalojo a toda prisa y una reapertura a corto plazo: "Esperamos abrir el parque de María Luisa este fin de semana"

Corredores, ciclistas, coches de caballos llenos de visitantes y decenas de turistas ajenos al brote de gripe aviar. Este era el panorama que presentaba el parque de María Luisa justo después de que el Ayuntamiento de Sevilla decretara su cierre preventivo este mismo jueves por la mañana tras la aparición de varias aves muertas más. Un espacio emblemático de la ciudad que desde el Consistorio esperan reabrir a corto plazo, "este viernes o sábado".

"Si no aparece ningún ave muerta más, tuviéramos nuestra cartelería puesta con las recomendaciones que marca la Junta de Andalucía y el agente de Salud nos da el visto bueno, podríamos proceder a la reapertura entre el viernes y el sábado", apunta la delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón, a El Correo de Andalucía. "Es un caso de sanidad animal, no humana, por lo que todo lo va a marcar el protocolo de las consejerías de Agricultura y Salud. Son ellos los que van a dictaminar si el parque está en condiciones para abrirlo".

De momento se va a proceder a la retirada de los últimos animales hallados sin vida, "cuatro patos pequeños y dos grandes", según aclara Rincón. "Una vez fuera de este entorno, se procederá a la limpieza y a la desinfección de la zona. Todo realizado por una empresa externa que cumple una serie de pautas descritas en el protocolo", explica la edil popular. "Lo que se le haga o no después a estas aves, lo dictaminará la Junta".

Un desalojo a toda prisa

Cuando se dictó su cierre, el parque de María Luisa lucía el mismo aspecto de siempre: coches de caballos con extranjeros a bordo, unos cuantos deportistas y decenas de turistas mapa en mano. A todos les pilló este decreto de clausura por sorpresa: "Una empleada de jardinería me ha avisado de que iban a cerrar las puertas por la gripe aviar. La verdad que no sabía nada de esto", comentaba Tim, uno de los tantos cliclistas que paseaba por el entorno este jueves por la mañana.

Los vigilantes de seguridad recorrían en coche calle por calle para advertir de la medida. "Se tienen que marchar ya de aquí, por favor". Otros informaban, apostados en cada puerta de acceso, de que estaba prohibido entrar a este espacio, uno de los más visitados de Sevilla. "Lo siento, pero el parque se acaba de cerrar", explicaban a aquellos que se habían acercado hasta este parque, totalmente ajenos a las muertes de patos y a las últimas medidas tomadas por el Consistorio.

"Ha sido un desalojo complicado, porque había muchísimas personas entre calesas, ciclistas y gente corriendo. Al final se trata de un pulmón verde de nuestra ciudad", confiesa Evelia Rincón. Todos tuvieron que salir de inmediato, aprisa, algunos sin haber tomado ni una sola foto y otros con la app de running aún en marcha. Uno de ellos, Tim, que volvió a montarse en su bicicleta a seguir con su paseo por otro lado: "Nada, me tendré que ir ahora por la parte del río. Qué se le va a hacer".