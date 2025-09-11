Declarado un incendio en una mediana cerca del polígono Calonge
Han sido los propios conductores los que han alertado al 112
Una veintena de conductores han alertado a Emergencias 112 de un incendio declarado este jueves en la avenida de Averroes, en el entorno del polígono Calonge de Sevilla capital.
El fuego se ha registrado en torno a las 15:25 horas. Hasta el lugar ya se han desplazado efectivos del servicio de Bomberos, de la Policía Local y del Centro de Coordinación Operativa, que han intervenido en el incidente.
Por el momento no consta que el incendio haya provocado heridos, mientras los servicios de emergencia continúan trabajando en su extinción.
