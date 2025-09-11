Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Declarado un incendio en una mediana cerca del polígono Calonge

Han sido los propios conductores los que han alertado al 112

Dos efectivos de los Bomberos de Sevilla

Dos efectivos de los Bomberos de Sevilla / Emergencias Sevilla

El Correo

El Correo

Una veintena de conductores han alertado a Emergencias 112 de un incendio declarado este jueves en la avenida de Averroes, en el entorno del polígono Calonge de Sevilla capital.

El fuego se ha registrado en torno a las 15:25 horas. Hasta el lugar ya se han desplazado efectivos del servicio de Bomberos, de la Policía Local y del Centro de Coordinación Operativa, que han intervenido en el incidente.

Por el momento no consta que el incendio haya provocado heridos, mientras los servicios de emergencia continúan trabajando en su extinción.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un turista catalán visita Sevilla y muestra lo que le ocurre a la mayoría de visitantes: 'No es normal
  2. El Guadalquivir que será a partir de 2026: un nuevo paisaje de oficinas, zonas verdes, viviendas y un hotel de lujo
  3. El tranvibús al Duque estará en julio: 10 meses de cortes de tráfico que empiezan en la Campana y José Laguillo
  4. Sale a la venta una nueva promoción de 40 viviendas en el área metropolitana de Sevilla desde 144.000 euros
  5. Batida del Ayuntamiento contra media docena de bares con veladores ilegales en la Plaza de la Alfalfa
  6. Sevilla contará con nuevos puentes sobre el río Guadalquivir 15 años después y superará la decena
  7. De edificio residencial a apartamentos: luz verde de Urbanismo a otro proyecto turístico junto al Altozano en Triana
  8. Una turista cubana, 'enamorada' de los sevillanos tras su visita a la ciudad: 'Nos han ayudado como si fuéramos familia

Declarado un incendio en una mediana cerca del polígono Calonge

Declarado un incendio en una mediana cerca del polígono Calonge

Artistas internacionales trabajarán al aire libre: este pueblo de Sevilla acoge un certamen de escultura único

Artistas internacionales trabajarán al aire libre: este pueblo de Sevilla acoge un certamen de escultura único

El Ministerio eleva a cinco los focos de gripe aviar confirmados en la provincia de Sevilla

El Ministerio eleva a cinco los focos de gripe aviar confirmados en la provincia de Sevilla

Fotogalería | Las imágenes de la gala Latin Grammy Celebra: Andalucía es Música

Fotogalería | Las imágenes de la gala Latin Grammy Celebra: Andalucía es Música

El arte de Daniel Franca anunciará la Primavera de Sevilla en 2026

El arte de Daniel Franca anunciará la Primavera de Sevilla en 2026

Un desalojo a toda prisa y una reapertura a corto plazo: "Esperamos abrir el parque de María Luisa este fin de semana"

Un desalojo a toda prisa y una reapertura a corto plazo: "Esperamos abrir el parque de María Luisa este fin de semana"

Amara Aladel, médica sevillana: "El 80% de la gente vuelve de vacaciones más cansada que cuando se fue"

Amara Aladel, médica sevillana: "El 80% de la gente vuelve de vacaciones más cansada que cuando se fue"

La Junta relanza el proyecto del nuevo instituto en Bermejales para 500 alumnos de Secundaria y Bachillerato

La Junta relanza el proyecto del nuevo instituto en Bermejales para 500 alumnos de Secundaria y Bachillerato
Tracking Pixel Contents