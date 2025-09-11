Operación Carpados
Desarticulan una red de contrabando de tabaco que producía más de mil cigarrillos por minuto en La Rinconada
Hay siete detenidos, aunque la Guardia Civil mantiene la investigación abierta y no descarta más arrestos
EP
La Guardia Civil, en el marco de la operación Carpados, ha desarticulado una organización criminal dedicada a la instalación de fábricas ilegales de tabaco y se ha incautado más de diez millones de euros en mercancía. Durante la operación, se ha detenido a siete personas acusadas de delitos de contrabando, pertenencia a organización criminal y tenencia ilícita de armas.
En este sentido, uno de los arrestados se encontraba en búsqueda activa por la Interpol, según señala la Guardia Civil en un comunicado. Se estima que la fabricación y posterior distribución de cigarrillos ha supuesto un fraude a la Hacienda Pública de cerca de medio millón de euros diarios durante los tres meses que se mantuvo la actividad ilícita.
La investigación se inició tras detectar una fábrica clandestina ubicada en una nave industrial de la localidad sevillana de La Rinconada, con una capacidad de producción de 1.200 cigarrillos por minuto, equivalentes a 1.728.000 cigarrillos diarios.
De modo simultáneo, fue registrada una vivienda de Sevilla capital, residencia de los responsables de la red, así como una segunda nave ubicada en El Coronil, que era utilizada como almacén y donde se encontró la mercancía.
Durante los registros, los agentes incautaron de dos armas de fuego -un revólver modificado y una pistola-. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.
- Un turista catalán visita Sevilla y muestra lo que le ocurre a la mayoría de visitantes: 'No es normal
- El Guadalquivir que será a partir de 2026: un nuevo paisaje de oficinas, zonas verdes, viviendas y un hotel de lujo
- El tranvibús al Duque estará en julio: 10 meses de cortes de tráfico que empiezan en la Campana y José Laguillo
- Sale a la venta una nueva promoción de 40 viviendas en el área metropolitana de Sevilla desde 144.000 euros
- Batida del Ayuntamiento contra media docena de bares con veladores ilegales en la Plaza de la Alfalfa
- Sevilla contará con nuevos puentes sobre el río Guadalquivir 15 años después y superará la decena
- De edificio residencial a apartamentos: luz verde de Urbanismo a otro proyecto turístico junto al Altozano en Triana
- Una turista cubana, 'enamorada' de los sevillanos tras su visita a la ciudad: 'Nos han ayudado como si fuéramos familia