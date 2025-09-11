Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Operación Carpados

Desarticulan una red de contrabando de tabaco que producía más de mil cigarrillos por minuto en La Rinconada

Hay siete detenidos, aunque la Guardia Civil mantiene la investigación abierta y no descarta más arrestos

Tabaco ilegal incautado en una nave de El Coronil.

Tabaco ilegal incautado en una nave de El Coronil. / GUARDIA CIVIL

EP

SEVILLA

La Guardia Civil, en el marco de la operación Carpados, ha desarticulado una organización criminal dedicada a la instalación de fábricas ilegales de tabaco y se ha incautado más de diez millones de euros en mercancía. Durante la operación, se ha detenido a siete personas acusadas de delitos de contrabando, pertenencia a organización criminal y tenencia ilícita de armas.

En este sentido, uno de los arrestados se encontraba en búsqueda activa por la Interpol, según señala la Guardia Civil en un comunicado. Se estima que la fabricación y posterior distribución de cigarrillos ha supuesto un fraude a la Hacienda Pública de cerca de medio millón de euros diarios durante los tres meses que se mantuvo la actividad ilícita.

La investigación se inició tras detectar una fábrica clandestina ubicada en una nave industrial de la localidad sevillana de La Rinconada, con una capacidad de producción de 1.200 cigarrillos por minuto, equivalentes a 1.728.000 cigarrillos diarios.

De modo simultáneo, fue registrada una vivienda de Sevilla capital, residencia de los responsables de la red, así como una segunda nave ubicada en El Coronil, que era utilizada como almacén y donde se encontró la mercancía.

Durante los registros, los agentes incautaron de dos armas de fuego -un revólver modificado y una pistola-. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

TEMAS

